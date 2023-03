Prehrana zvezdnice: kava, juha in zelenjava je vse, kar si privošči

V želji po vitki postavi in mladostnem videzu ženske po vsem svetu preizkušajo različne diete, vadbe, kozmetične postopke in druge metode, še posebno pa to velja za hollywoodske in druge zvezdnice, ki so ves čas na očeh javnosti.

David Beckham je denimo pred časom razkril, da njegova žena Victoria že 25 let uživa enako kosilo, ki ne vsebuje drugega kot na pari kuhano zelenjavo in kos ribe, njena največja pregreha, ki si jo privošči občasno, ko se želi malce pocrkljati, pa je kos polnozrnatega toasta s ščepcem soli.

Še strožje diete se drži igralka Gwyneth Paltrow, ki je sicer že vse življenje izjemno vitka, a priznava, da je takšno postavo z leti vedno težje vzdrževati. Pred dnevi je v podkastu o življenjskem slogu in wellnesu voditelju razkrila svoj način prehranjevanja, vadbe in ritualov za dobro počutje, s tem pa povzročila nemalo zgražanja ne le med običajnimi smrtniki, temveč tudi med prehranskimi strokovnjaki in psihologi.

Slednji so jo obtožili, da mlade spodbuja k stradanju in promovira anoreksijo, tisti, ki denar služijo s prehranskim svetovanjem, pa so pripomnili, da reči, ki jih Gwyneth na dan zaužije, sploh niso hrana. In s čim si je 50-letnica nakopala tako negativne komentarje?

»Zjutraj popijem skodelico kave, za kosilo, pripravim si ga opoldne, pa si najraje privoščim juho, še posebno bistro kostno juho. Nato eno uro telovadim, po telovadbi pa za pol ure skočim še v savno. Večerjam zgodaj, saj prakticiram prekinitveni post, na krožniku pa se običajno znajde veliko zelenjave,« je svoj običajni dan opisala mama dveh otrok.

»Gwyneth promovira ekstremno hujšanje, ki meji na motnjo hranjenja, a pod pretvezo, da gre za rituale, ki spodbujajo dobro počutje. Poskusite en teden zdržati s takšnim načinom prehranjevanja, zagotavljam vam, da se boste počutili vse prej kot dobro,« je med drugim dejala avstralska dietetičarka Kim Lindsay in dodala, da lahko takšen način prehranjevanja povzroči celo težave s srcem.

»Kljub vsemu znanju, ki smo ga nabrali z raziskavami v zadnjih letih, mnogo ljudi še vedno enači vitko postavo z zdravjem, a to je daleč od resnice. Gwyneth je res izjemno vitka, a če je to, kar je opisala, res njen način življenja, vam lahko brez njenih zdravniških izvidov povem, da ni zdrava. Bistra kostna juha ni obrok, kava ni zajtrk in zgolj zelenjava nima dovolj kalorij, da bi lahko naše telo normalno funkcioniralo,« je še pribila Lindsayjeva, ki ženske, predvsem mlajše, poziva, naj se nikar ne zgledujejo po svetlolasi zvezdnici.