Predmeti glamuroznih hollywoodskih zakoncev zdaj na dražbi

Paul Newman in Joanne Woodward sta bila precej več od zgolj glamuroznih hollywoodskih zakoncev. Njuna polstoletna ljubezen, ki se je končala šele z igralčevo smrtjo leta 2008, je bila takšna, o kakršni poeti skladajo pesmi. Nista bila zgolj slavni osebi, ampak tudi povsem vsakdanja človeka, ki sta najraje preživljala čas na svojem domu v Connecticutu, obdana s prijatelji.

Oskarjevčeva velika strast je bil avtomobilizem. FOTO: Rick Fowler/Reuters

Bila sta človekoljuba in strastna smučarja, ona zaljubljena še v balet, on tudi spreten dirkač. Vse to in več pripovedujejo predmeti, ki sta jih zbirala in uporabljala ter jih bo newyorška dražbena hiša Sotheby's junija ponudila na dražbi v živo in prek spleta.

Da gredo predmeti pokojnega oskarjevca za med, je pokazala že prodaja njegovih zapestnih ur. Leta 2017 so igralčevo uro znamke Rolex namreč prodali za astronomskih 17 milijonov evrov, tri leta pozneje pa še drugo za pet milijonov. Pri Sothebyju si lahko obetajo vrtoglavi dobiček, saj bodo zbirateljem ponudili več kot 300 predmetov oskarjevskega para, od njunega pohištva do umetnin, nakita in knjig ter njunih filmskih memorabilij ter družinskih fotografij.

Avkcijska hiša sicer še ni izdala popolnega seznama predmetov, a med vrhunci prihajajoče dražbe izpostavljajo filmske memorabilije, med katerimi so podpisani scenariji, nagrade, rekviziti in kostumi, povezani s filmi iz njune bogate kariere, kot so Barva denarja, Butch Cassidy in Sundance Kid, Hud in Rachel, Rachel. Na prodaj bodo tudi predmeti iz sveta avtomobilizma in dirk: Newmanovi dirkaški kombinezoni, čelade, medalje in nagrade.

1958. sta se poročila.

Za dirkaški kombinezon, v katerem je leta 1971 tekmoval na zvezdniški dirki v Kanadi, si, denimo, obetajo najmanj 15 tisočakov. Nedvomno pa se bo mali dražbeni boj vnel tudi za njune osebne predmete, med katerimi bodo naprodaj Joannina poročna obleka in prstan ter fotografije z igralskimi kolegi iz zlate dobe Hollywooda, kot sta Robert Redford in Anthony Perkins. Točen datum dražbe, ki bo osvetlila dva svetova zvezdniških zakoncev, še ni znan, predogled izbranih predmetov bo od prvega junija v Sothebyjevih galerijah.