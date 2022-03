Pravica na Cosbyjevi strani: za zapahe se ne bo vrnil

Sodstvo je znova razočaralo, zato ne preseneča, da številne ženske raje zamolčijo zlorabo in si prizanesejo z dodatnim trpljenjem, vpijejo številni kritiki ob vnovični klofuti, ki jo je ameriško pravosodje zadalo žrtvam nekoč velikega televizijca Billa Cosbyja. Ta je, spomnimo, po komaj dveh letih od dosojenih desetih lansko poletje zapustil zapor, in kot je ameriško vrhovno sodišče zdaj dokončno odločilo, se za zapahe ne bo vrnil.

Cosbyja so 2018. obsodili spolnega napada na košarkarico Andreo Constand leta 2004, a je komikova spretna odvetniška ekipa kmalu začela opozarjati na domnevno kršene pravice svoje stranke. Tožilec namreč po prijavi Constandove, ki jo je vložila leto dni po napadu, Cosbyja najprej ni preganjal, zato je žrtev z napadalcem sklenila poravnavo, in sicer v znesku treh milijonov evrov.

Med zaslišanjem pa je Cosby tudi priznal, da je svojo žrtev omamil, no, po njegovih besedah ji je pomagal s tabletami za pomiritev. To izjavo je sodišče med poznejšim kazenskim postopkom, leta 2015, uporabilo kot obremenilno proti obtoženemu in ga tudi obsodilo, a se je izkazalo, da se je 2005. Cosby dogovoril, da izjav iz civilnega postopka ne bodo uporabili pri morebitnem kazenskem pregonu, kar je bil pravzaprav pogoj, da je privolil v poravnavo in priznanje.

Cosbyju so tako, kot je sklenilo vrhovno sodišče, kršili pravice in ga obsodili; po dveh letih je, kot rečeno, odšel na prostost, 84-letnik, čeprav v očeh svojih žrtev in velikega dela javnosti kriv nagnusnih zlorab, bo tudi ostal svoboden. Še vedno tudi vztraja, da je nedolžen, po njegovih besedah naj bi vse domnevne žrtve z njim občevale po lastni želji in presoji.