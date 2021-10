Poškodovani Souza zapustil bolnišnico, Baldwin in filmarji v šoku

Po tragičnem dogodku na setu snemanja filma Rust, ko je igralec Alec Baldwin ustrelil 42-letno direktorico fotografije Halyno Hutchins, ki je v bolnišnici nato umrla, so mediji poročali, da je v kritičnem stanju tudi režiser filma 48-letni Joel Souza. A kot kaže, so se prve informacije o Souzovem stanju izkazale za napačne. Frances Fisher, igralka v filmu, je na twitterju popravljala sledilce, ki so poročali o njegovem slabem stanju in zapisala, da je Souza že zapustil bolnišnico že zapustil.

Novica o tragičnem dogodku v Santa Feju je pretresla svet. Še posebej so v šoku filmski ustvarjalci in tisti, ki so talentirano 42-letnico poznali. O njej pišejo v presežkih in poudarjajo, kako nadarjena je bila.

Preiskava še poteka, policisti so Baldwina že zaslišali, javnosti pa še niso obvestili, kaj natanko se je zgodilo in kako je možno, da v orožju, ki je bilo del rekvizitov, niso bili slepi naboji.

»Zakaj sem dobil v roke vročo pištolo?« to naj bi večkrat ponovil pretreseni Baldwin, ko je po nesreči ustrelil Hutchinsovo. Besedna zveza vroča pištola oz. 'Hot gun' v angleščini se nanaša na orožje, v katerem so pravi naboji.

Čeprav še ni točno jasno, kaj se je zgodilo, se že v javnosti porajajo različne teorije o tem, kaj bi se lahko zgodilo. Avstralski igralec Rhys Muldoon je dejal, da bi lahko do nesreče prišlo, če bi igralec (tudi, če strelja s slepimi naboji) streljal preblizu kamere. 60-letni Mike Tristan, ki v Hollywoodu dela kot strokovnjak za orožje in ima več kot 30 let izkušenj, je dejal, da je odgovornost za varnost in pravilno ravnanje z orožjem v njihovih rokah. Preden orožje predajo igralcu, se morajo prepričati, da so v njem res slepi naboji. »Potem se mora prepričati, da igralec stoji točno na določenem mestu in da nikoli ne uperi orožja proti snemalni ekipi ali drugim članom igralske zasedbe. Efekt, ko se zdi, da igralec nameri orožje v drugega igralca, se doseže v montaži,« je dejal in dodal, da so vsi v industriji naravnost zaprepadeni in da nikomur ni jasno, kako se je lahko to zgodilo. Povedal je še, da je leta 1998 delal z Baldwinom in da je videl, kako profesionalno in povsem varno je ravnal z orožjem. »Res sem bil presenečen, da se je to zgodilo njemu.«