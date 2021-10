Objavili prve fotografije pretresenega Baldwina po tragediji (FOTO)

Na spletu so se pojavile prve fotografije ameriškega igralca Aleca Baldwina po tragediji na prizorišču snemanja filma Rust. Igralca so po zaslišanju izpustili na prostost, fotografi pa so ga ujeli, kako je zunaj vidno pretresen telefoniral.

68-letni Baldwin, ki je pri filmu sodeloval kot glavni igralec in producent, je med snemanjem v novomehiškem Santa Feju ustrelil 42-letno direktorico fotografije Halyno Hutchins in ranil 48-letnega režiserja filma Joela Souzo. Hutchinsovo so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Albuquerque, kjer je umrla, Souzo pa z reševalnim vozilom v bolnišnico Christus St. Vincent Regional Center, njegovo stanje pa je še vedno kritično. Po tragičnem dogodku so policisti odpeljali Baldwina in ga zaslišali, a ga niso aretirali.

Policisti so medtem izdali nekaj podrobnosti. Za zdaj je znano, da je šlo za rekvizitno pištolo, iz katere je bil izstreljen nekakšen projektil. Ni še popolnoma jasno, ali je šlo za pravi naboj. Prav tako še ni jasno, ali se je orožje sprožilo po nesreči ali namerno. Filmski predstavnik za javnost je povedal, da je šlo za nesrečo, v kateri je bilo udeleženo orožje, ki bi moralo imeti slepe naboje. Snemanje bodo prekinili za nedoločen čas. Povedal je še, da je ekipa pretresena zaradi današnje tragedije.

Direktorica fotografije je pred dvema dnevoma je na instagramu objavila čudovit posnetek s prizorišča snemanja. Ob njem je zapisala, da je najboljša stvar snemanja vesternov, da lahko na prosti dan jezdi konje. Pred tem pa je še objavila fotografijo celotne ekipe.