Tragedija na snemanju: Alec Baldwin ustrelil dve osebi, ena je umrla (VIDEO)

Ameriški filmski svet je v šoku. Na snemanju vesterna Rust je Alec Baldwin ustrelil direktorico fotografije Halyno Hutchins, ki je umrla, in hudo ranil direktorja filma Joela Souzo, ki je pristal na intenzivni negi.

Do nesrečnega dogodka je prišlo med snemanjem na ranču Bonanza Creek, priljubljeni snemalni lokaciji. The New York Times poroča, da se je rekvizitna pištola sprožila med snemanjem scene ali vajo. Obstaja celo možnost, da je bil dogodek posnet. Policija še vedno zaslišuje prisotne.

»Podrobnosti še niso jasne, trudimo se, da bi izvedeli čim več, in sodelujemo pri preiskavi tega tragičnega dogodka. To je grozna izguba. Žalujemo zaradi izgube članice naše družine,« so smrt Hutchinsove komentirali v organizaciji International Cinematographers Guild.

Dogodek spominja na tistega iz leta 1993, ko je bil med snemanjem ubit Brandon Lee, sin Brucea Leeja. Leta 1984 pa je igralec Jon-Erik Hexum po nesreči ustrelil sebe, ko se je delal, da igra rusko ruleto.