Poročena 36 let; nato sta izvedela, da sta v sorodu

58-letna Kyra Sedgwick je nastopila v epizodi PBS-ove televizijske serije Finding Your Roots, kjer uporabljajo arhive in DNK testiranje, da bi izvedeli več o družini in poreklu posameznika.

Najbolj znana je po vlogi v filmu The Closer, kjer je za svoj nastop prejela več nagrad, nastopila pa je tudi v seriji Brooklyn Nine-Nine.

Že skoraj 36 let je poročena s hollywoodsko legendo, Kevinom Baconom. Poleg tega, da je obraz britanskega podjetja za mobilno telefonijo, je Bacon najbolj znan po svojih vlogah v klasikih iz 80. let - Footloose, Apollo 13 in JFK.

Par ima dva otroka, spoznala sta se na snemanju PBS-ove različice igre Lemon Sky Lanforda Wilsona.

Zdi se, da ima PBS pomembno vlogo v njunih življenjih, saj ju je najprej združil, nato pa presenetil z veliko novico o sorodstvu.

Ni bila šokirana

V epizodi Finding Your Roots iz leta 2013 je bilo Sedgwickovi razkrito, da je njen mož Bacon njen bratranec v 9. kolenu. Verjetno bi bil vsak presenečen, če bi to izvedel za svojega izbranca, a Kyre razkritje ni zares vznemirilo.

Leta 2017 so jo o reakciji povprašali, na kar je odgovorila: »Zdelo se mi je, da bi lahko bila v sorodu s Kevinom – konec koncev je večina belcev v sorodu.«

Sedgwick je nadaljevala: »Iskreno povedano, nisem bila šokirana, zdelo se mi je, da je deloma prav to razlog, da so naju oba hoteli gostiti v oddaji. Delati sem se morala presenečeno.«

Ko je gostitelj Henry Louis Gates mlajši, harvardski profesor afroameriške zgodovine, razkril, da sta v sorodu, je bila njena reakcija nekoliko bolj izrazita, vzkliknila je: »Vedela sem! Vedela sem! Dokler nisva bratranca v prvem kolenu, je vse v redu.«

Razkrili so tudi, da sta obe družini imeli pomembno vlogo v ameriški zgodovini, saj sta sodelovali pri deklaraciji neodvisnosti in boju za odpravo suženjstva. Ugotovili so še, da je Bacon daljni sorodnik tako Brada Pitta kot Baracka Obame. V šali je odgovoril: »Prav zares? Sem vedel, da mi ne izkazujejo dovolj spoštovanja.«