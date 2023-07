Popularno pevko v nezavestnem stanju prepeljali v bolnišnico: Srce mi zelo hitro bije ...

Dvakratna dobitnica grammyja Tori Kelly je bila odpeljana v bolnišnico v kritičnem stanju, potem ko se je zgrudila, pravijo viri. Country pevka je bila na večerji s prijatelji v Los Angelesu, ko se je onesvestila. Kot viri poročajo za TMZ, je 30-letna glasbenica najprej tožila, da ji srce bije nenavadno hitro, nato je izgubila zavest. V bolnišnico Cedars-Sinai so jo prepeljali z lastnim avtomobilom, ne z reševalnim vozilom. Kelly naj bi se sedaj zdravila zaradi krvnih strdkov, potem ko so jih zdravniki odkrili okoli več njenih vitalnih organov. Vir dodaja, da je situacija še vedno 'zelo resna'.

Po poročanju New York Posta je Kelly svoj preboj na glasbeno sceno začela pri 14 letih, ko je na YouTubu objavljala videe. Sledila je uspešna avdicija za šov American Idol leta 2010, ko je bila stara 16 let, in čeprav je bila kasneje izločena iz šova, se je še naprej ukvarjala z glasbo in leta 2012 samostojno izdala svoj prvi EP Handmade Songs. Že naslednje leto je podpisala pogodbo z založbo Capitol Records, s singlom Nobody Love iz debitantskega albuma, pa se je uvrstila na prvo mesto na ameriški lestvici Billboard Hot 100.

Kot kantavtorica je osvojila dve nagradi Grammy, obe leta 2019, za najboljši gospel album in najboljšo gospel pesem.