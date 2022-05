Pokojni soprog Nikoline Pišek preminil v postelji fatalne maserke?

Srbski mediji pišejo, naj bi imel pokojni Vidoje Ristović intimne odnose z maserko Danijelo B. ​na dan tragedije. Umrl je na masažni mizi ob svoji zvesti maserki na njenem domu. Portal Republika piše, da so se pogovarjali z njenimi sosedi in da nihče od njih ni vedel, s čim se pravzaprav ukvarja. »Slišali smo, da masira, ne pa tudi za masaže s srečnim koncem,« je dejala ena soseda. Druga je dodala, da je niso videli že lep čas in da se nikomur ne oglaša.

Maserka naj bi vse priznala med preiskavo. »Ko smo maserko D. B. te noči zaslišali, je policiji povedala, da je Vidoje prišel v njeno podnajemniško stanovanje dobro razpoložen. Ta dan je imela rojstni dan in dogovorila sta se, da bosta praznovala skupaj. Oba sta bila vesela in niti slutila nista, da bi lahko prišlo do tragedije. D. B je povedala, da se Ristović ni nad ničimer pritoževal ali da bi ga kar koli bolelo. Po večerji je spil vodko ali viski, ni točno vedela, ker je bila v šoku od dogodka, nato pa je priznala, da sta imela spolni odnos,« je za Republiko povedal vir blizu preiskave.

