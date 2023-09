Ni verjel, da je Diana umrla v nesreči

V soboto so se v Londonu poslovili od milijarderja, nekdanjega lastnika londonske trgovine Harrods ter nesojenega tasta pokojne princese Diane Mohameda Al Fayeda. Umrl je dva dni prej, star 94 let. Kot je v sporočilu za javnost sporočila njegova žena Heini Al Fayed, je »ljubljeni mož, oče in dedek umrl mirno, razlog je bila njegova visoka starost«.

Mohamed se je svetovni javnosti najbolj vtisnil v spomin po smrti princese in njegovega sina Dodija Al Fayeda, ko je leta poskušal dokazati, da prometna nesreča, v kateri sta umrla, ni bila običajna prometna nesreča, mnogi pa so ga zaradi tega označili za teoretika zarote. Zadnja leta je preživel stran od oči javnosti in z ženo »užival dolg in izpopolnjen pokoj« v dvorcu v angleškem Surreyju.

1,85 milijarde evrov je bilo vredno njegovo premoženje.

Velik poslovni talent

Mohamed se je januarja 1929 rodil v Egiptu, njegov poslovni talent pa se je pokazal že po poroki s prvo ženo Samiro Kašogi, sestro savdskega milijonarja ter preprodajalca z orožjem Adnana Kašogija, ki je svaku pomagal na velika vrata vstopiti v svet biznisa. S Samiro je bil poročen vsega dve leti, potem pa je Al Fayed z bratoma v domovini ustanovil podjetje. Sedež so kmalu preselili v Italijo, nekaj pisarn pa odprli tudi v Londonu, kamor se je Mohamed v 60. letih prejšnjega stoletja tudi preselil. Tam je spoznal takratnega vladarja Dubaja, ki mu je pomagal pridobiti mnogo donosnih poslov.

Leta 1979 je Al Fayed za 30 milijonov evrov kupil pariški hotel The Ritz, nekaj let pozneje je postal še lastnik prestižne trgovine Harrods, ki jo je 2010. prodal. Nekaj časa je bil tudi lastnik londonskega nogometnega kluba Fulham. »Mohamedu dolgujemo zahvalo za vse, kar je storil za klub. Fulhamova zgodba ni popolna brez poglavja o Mohamedu in njegovem pozitivnem vplivu,« je med drugim dejal aktualni lastnik Shahid Khan in izrekel sožalje družini pokojnega mogotca.