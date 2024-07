Poglejte, zraven koga na finalu sedi Aleksander Čeferin

Aleksander Čeferin, odvetnik in nekdanji predsednik Slovenske nogometne zveze, je od leta 2016 predsednik Evropske nogometne zveze (UEFA). Zato ne preseneča, da na evropskem prvenstvu sedi na najboljših sedežih.

FOTO: Adrian Dennis Afp

Zanje so se odločili tudi člani španske in angleške kraljeve družine, tako je Čeferina mogoče videti ob boku princu Williamu in španskem kralju Felipu VI. Angleški monarh je na tekmo pripeljal svojega sina Georgea, ki je tudi sam nadobudni nogometaš.

Britanski premier Keir Starmer (levo), princ William, prince George (na sredini) in Aleksander Čeferin. FOTO: Adrian Dennis Afp