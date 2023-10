Poglejte Shakirino reakcijo, ko ji je oboževalka to pokazala na mobilnem telefonu (VIDEO)

Mobilni telefoni, prenosni računalniki in droni so danes za nas tako normalen pojav, a če bi nam leta 1995 ali 2000 nekdo rekel, da bo vse to obstajalo, bi verjetno ostali v nejeveri.

Pred kratkim smo zasledili videoposnetek, ki prikazuje trenutek, ko se Shakira prvič sreča s kamero mobilnega telefona, kako navdušena je slavna pevka, si lahko ogledate, ko ji oboževalka na posnetku, posnetem z mobilnim telefonom, pokaže, kako sta izpadli skupaj, poroča Slobodna Dalmacija.

Poglejte si spodnji video: Shakira prvič vidi mobilni telefon s kamero, 2002.

