Podrobnosti iz zakonske postelje Michaela Jacksona

V začetku tega meseca je minila prva obletnica smrti Lise Marie Presley, edine hčerke kralja rock'n'rolla Elvisa Presleyja in njegove žene Priscille.

Sprva se je govorilo, da je bil zanjo usoden zastoj srca, po obdukciji se je izkazalo, da je bila njena smrt posledica blokade tankega črevesa.

Lisa Marie je bila celo življenje pod drobnogledom javnosti in nič nenavadnega ni, da so bile tudi njene intimne zveze deležne velike pozornosti.

Čeprav je večkrat dahnila usodni da, je najbolj šokirala, ko je le 20 dni po ločitvi od prvega moža zaplula v zakon s kraljem popa, Michaelom Jacksonom.

Pisalo se je leto 1994, spoznala pa sta se že 1975, ko je ona štela komaj sedem let. Lisa je Michaelu nudila veliko čustvene podpore in mu pomagala pri boju z odvisnostjo od tablet.

Skrbela je za njegovo zdravje, a vsi, ki so ju osebno poznali, so dobro vedeli, da njun odnos temelji na prijateljstvu in ne na ljubezni. Lisa je bila obsedena z Michaelom in ni hotela biti sama, zato se je poročila z njim.

Leta 1996 je vložila vlogo za ločitev. Kot glavni razlog zanjo je par navedel dejstvo, da Lisa Marie ni hotela več otrok, saj je imela dva iz prejšnjega zakona z Dannyjem Keoughom, Michael bi na drugi strani rad čim prej naraščaj.

Kljub burni ločitvi sta tudi po njej ostala prijatelja, leto dni po njegovi smrti pa se je Lisa v pogovoru z Oprah Winfrey, spominjala zadnje priložnosti, ko je govorila z njim. Bilo je štiri leta pred njegovo smrtjo in zaupala je, da pogovor ni bil v pozitivnem tonu.

»Oddaljila sem se od njega in on je to slišal ter čutil. Bila sem distancirana. Vprašal me je oziroma hotel mi je povedati, da sem imela prav glede ljudi okoli njega, nato mi je zastavil eno najtežjih vprašanj, kar sem jih kdaj slišala. Vprašal me je namreč če ga še ljubim.

Rekla sem mu, da mi je vseeno, njemu to ni bilo všeč. Zaupal mi je, da ga skrbi za življenje in za svojo zapuščino,« se je spominjala.

Dokler sta bila v zakonu, se je govorilo, da se vse predstava za javnost. Tudi Jacksonova bivša zaposlena Adrian McManus je v javnosti pripovedovala, kako je pevec s parfumom Lise dišavil spodnje perilo in ga puščal na tleh spalnice, da bi bilo videti, kot bi imela spolni odnos, piše Story.hr.

Jacksonova bivša čistilka, ki je leta 2005 pričala na procesu proti pevcu, je trdila, da je šel celo tako daleč, da je ob postelji puščal razbite kozarce, da bi izpadlo, da sta z ženo preživela vročo noč polno strasti.

»Vse je bilo tako nastavljeno. Z nastavljenimi predmeti me je hotel prepričati, da se nekaj dogaja med njo in njim.

Vem, da sta se zabavala, a skušal me je prepričati, da sta spolno aktivna. Vedno sem sumila, da temu ni tako,« se je spominjala McManusova.