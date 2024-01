Začeli bodo snemati film o Michaelu Jacksonu

Še v tem mesecu nameravajo začeti snemati biografski film o Michaelu Jacksonu, ki ga je lani napovedal ameriški režiser Antoine Fuqua. Po navedbah studiev Lionsgate in Universal Pictures, ki sta v tem tednu napovedala začetek snemanja, bo film Michael v kinematografe po vsem svetu prišel aprila 2025, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

58-letni režiser Antoine Fuqua, znan po filmih Dan za trening in Pravičnik, je načrte za biografski film o kralju popa razkril januarja lani, za glavno vlogo pa je angažiral pevčevega nečaka, 27-letnega Jaafarja Jacksona.

»Menim, da ni umetnika, ki bi bil tako močan, karizmatičen in genialen na področju glasbe, kot je bil Michael Jackson. Na moje snemanje glasbenih videospotov so močno vplivali njegovi videospoti. Njegova glasba in podobe so del mojega pogleda na svet. Priložnosti, da njegovo zgodbo in glasbo prenesem na veliko platno, se nisem mogel upreti«, je ob napovedi filma povedal Fuqua.

Zvezdniška zasedba

Scenarij je napisal John Logan, ki je med drugim podpisal Gladiatorja in film Spectre iz serije o Jamesu Bondu. Pri filmu sodelujejo tudi zvezdniški britanski producent Graham King, ki je bil producent pri biografskem filmu o frontmanu skupine Queen Freddieju Mercuryju Bohemian Rhapsody, ter skrbniki Jacksonove zapuščine.

Po napovedih Lionsgatea bo film osvetlil celotno Jacksonovo življenje. Z uspešnicami, kot so Billie Jean, Beat It in Thriller, je bil eden najbolj znanih pevcev na svetu. Njegovo podobo v javnosti so sicer očrnili njegov ekscentričen življenjski slog in obtožbe o spolnih zlorabah otrok, ki pa na sodišču niso bile potrjene. Pop zvezdnik, ki je že v otroštvu nastopal na odru s svojimi brati in sestrami, je umrl leta 2009, le nekaj mesecev pred načrtovano izvedbo poslovilnih koncertov This Is It.