Zvezdnica, ki se je žal skoraj nihče ne spomni po njenih dosežkih

Lise Marie Presley se najbrž spomnimo predvsem tisti, ki smo medije spremljali v devetdesetih. Žal se je skoraj nihče ne spomni po njenih dosežkih, temveč zaradi povezave do dveh največjih pevskih ikon 20. stoletja. Prva je bil njen oče, kar je razvidno iz priimka, druga pa njen nekdanji soprog. Sorodnikov si ne izbiramo, zato bi ji težko očitali, da se je rodila prav kralju rokenrola Elvisu Presleyju, pri izbrancih oziroma partnerjih pa nas načeloma nihče ne sili v zakon ali razmerja. Slednje ji je pravzaprav prineslo več publicitete kot dejstvo, da prihaja iz slavne glasbene družine. O njenem zakonu s kraljem popa Michaelom Jacksonom, ki je trajal zgolj dve leti (1994–1996), so številni sicer dvomili ter ga pripisovali takratnim obtožbam, ki so pevca bremenile spolnih napadov na mladoletnike.

Blišč in beda zvezdniških otrok, ki slavo in denar okusijo že v zgodnjem otroštvu. Žal ima vse svojo ceno.

Lisa Marie je bila tudi sama pevka in izvajalka, a daleč od uspešnosti, ki sta jo dosegla njen oče in (bivši) mož – Elvis je po svetu prodal več kot milijardo plošč, Jackson prav tako. Oba sta obenem tudi posthumno največja zaslužkarja – s Presleyjevim imenom po njegovi smrti vsako leto zaslužijo več kot 100 milijonov evrov, Jacksonova blagovna znamka pa je od njegove smrti leta 2009 do danes zaslužila več kot vrtoglave tri milijarde evrov. A dovolj o njiju. Kdo je pravzaprav bila lani umrla Lisa Marie Presley, edini otrok kralja rokenrola?

Zakon med Michaelom Jacksonom in Liso Marie Presley je polnil strani tabloidov. FOTO: Mark Cardwell/Reuters

Več o njej utegnemo izvedeti oktobra, ko bo posthumno izšla njena avtobiografska knjiga. Gradivo zanjo je izbrala njena hčerka Riley Keough, pri ameriški založbi Penguin Random House, pri kateri bo knjiga izšla 15. oktobra, pa so zapisali, da Lisa Marie Presley, ki je odraščala v odmaknjenem Gracelandu, »nikoli ni bila zares razumljena ... do zdaj«. Pred smrtjo lanskega januarja je Lisa Marie namreč več let zbirala »surove, razburljive in edinstvene spomine ter posnela nešteto ur posnetkov«. Poleg s kraljem popa se je na svoji življenjski poti poročila tudi z igralcema Dannyjem Keoughom in Nicolasom Cageem ter Michaelom Lockwoodom. Imela je štiri otroke, sin Benjamin Keough je leta 2020 storil samomor.

V mesecih pred smrtjo naj bi 54-letna zvezdnica izgubila skoraj 50 kilogramov, poleg zdravil za hujšanje pa je jemala tudi opioide. Pol leta pozneje so mediji pisali, da naj bi umrla zaradi zapletov, ki so bili posledica zastoja tankega črevesa, kar naj bi izhajalo iz poročila losangeleškega mrliškega oglednika. V telesu zvezdnice naj tudi ne bi našli nobenih drog.

Tragično življenje, ni kaj. Blišč in beda zvezdniških otrok, ki slavo in denar okusijo že v zgodnjem otroštvu, medijska prepoznavnost pa jim je tako rekoč položena v zibelko. Žal ima vse svojo ceno in nemalo jih konča v nič kaj zavidljivih okoliščinah. Podobno kot njihovi starši.