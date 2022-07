»Podnebna zločinka si,« zmerjajo Kylie Jenner, ki je za 60 kilometrov poti izbrala svoje letalo

Najmlajša sestra razvpite družine Kardashian Jenner je že vse od preteklega konca tedna na tnalu številnih kritik, ki so se usule po njeni objavi na instagramu. Na fotografiji, ki jo je objavila, pozira z izbrancem, raperjem Travisom Scottom. Par se poljublja, stoječ med njunima dvema zasebnima letaloma. Ob tem je zapisala: »S katerim greva? S tvojim ali z mojim?«

Izkazalo se je, da je vplivnica izbrala zasebno letalo za prevozno sredstvo iz kalifornijskega mesta Camarillo do kalifornijske četrti Van Nuys za razdaljo, ki bi z avtom merila zgolj 62 kilometrov in bi jo premagala v 45 minutah. Z letalom je zanjo potrebovala 17 minut. Privarčevala je torej dobre pol ure časa, kakšno ceno pa je za to plačal planet, raje ne bomo ugibali. Prav to moti nekatere njene sledilce, ki so jo označili za podnebno zločinko.

Estradnica (24), ki si je že večkrat privoščila kratke polete s svojim zasebnim letalom, se na kritike še ni odzvala.