Po uspešnici tudi knjiga v slovenščini

Kot toliko drugim filmskim in televizijskim projektom je epidemija novega koronavirusa prekrižala načrte tudi ustvarjalcem Netflixove serije The Witcher. Ekipa superuspešne fantazijske nadaljevanke je šele 17. avgusta znova zagnala kamere in se lotila snemanja težko pričakovane druge sezone.Serija The Witcher je posneta po knjižnih uspešnicah poljskega pisatelja. Premiero na Netflixu je doživela decembra 2019 in takoj navdušila tako gledalce kot kritike. Hvalili so predvsem igro, ki nastopa v glavni vlogi čarovnika Geralta iz Rivie, akcijske prizore ter produkcijo. Prvi del si je na dan premiere po Netflixovih meritvah ogledalo kar 76 milijonov gospodinjstev. Uspeh je bil očitno pričakovan, saj je Netflix že potrdil drugo sezono, še preden je prva sploh prišla do občinstva.Tega nenavadni slog pripovedovanja, hkrati namreč spremljamo zgodbe junakov iz različnih časov in krajev, očitno ni zmotil. Serija je bila tako uspešna, da se je Netflix odločil posneti še film The Witcher: Nightmare of the Wolf in serijo The Witcher: Blood Origin, ki pripoveduje zgodbo Geraltovega mentorja, prvega čarovnika Vesemirja. The Witcher bo dobil tudi animirano različico Nightmare of the Wolf.Ko se je načrtovano snemanje, s tem pa tudi premiera naslednje sezone serije, zaradi virusa zavleklo, je produkcijska družba oboževalce poskušala nekoliko potolažiti s kratkim dokumentarcem Making The Witcher, v katerem je razkrila nekaj podrobnosti iz zakulisja snemanja serije in njenega fantazijskega sveta. Nič kaj prida tolažba za tiste, ki vedo, da se bo zgodba prav v drugi sezoni zares začela zapletati, saj je bila prva bolj predstavitev fantazijskega sveta in njegovih junakov, nekakšen uvod v tisto, kar se bo dogajalo v drugi sezoni.Kdaj točno si bo drugo sezono mogoče ogledati na spletni platformi, je še skrivnost. Poznavalci predvidevajo, da se bo to zgodilo v drugi polovici leta 2021. Približno takrat, natančneje jeseni 2021, se bodo slovenski oboževalci kultne zgodbe o čarovnikih lahko razveselili prve knjige iz serije The Witcher v slovenskem jeziku.To bo zbirka kratkih zgodb Andrzeja Sapkowskega Poslednja želja, izšla pa bo pri založbi Mladinska knjiga.Sapkowski je prvo kratko zgodbo iz serije o Witcherju objavil leta 1986 ter takoj sprožil pravo norijo. Oboževalci so mu začeli pošiljati pisma, celo denar, s prošnjami, naj piše naprej. Tako je z leti nastala serija The Witcher, ki obsega več zbirk kratkih zgodb in romanov.Knjige so prevedene v 37 jezikov in so na voljo v 80 državah sveta. Po svetu so prodali več kot 15 milijonov izvodov.