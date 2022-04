Po smrti sina se je oglasil Ronaldo in objavil družinsko fotografijo

Cristiano Ronaldo preživlja najhujše obdobje v svojem življenju. Njegova partnerica Georgina Rodriguez je namreč rodila dvojčka, toda preživela je samo hči, sin pa je na veliko žalost umrl. Kaj je povedal ob tem groznem dogodku, preberite tukaj. Po nekaj dneh tišine se je danes oglasil in sporočil, da sta žena in hči zapustili bolnišnico in so naposled vsi skupaj doma. Ob tem se je zahvalil vsem, ki so v teh težkih trenutkih zanje našli lepo besedo.

»Podpora nam veliko pomeni. Vsi čutimo to ljubezen in spoštovanje do naše družine. Zdaj pa je čas, da smo hvaležni za življenje, ki smo ga sprejeli na ta svet,« je na instagramu zapisal Ronaldo in objavil družinsko fotografijo z vsemi svojimi petimi otroki.