Po smrti igralca iz serije Simpatije se je oglasila soigralka Katie Holmes

Zvezdnike, ki so konec devetdesetih let nastopili v uspešni najstniški televizijski drami Simpatije (Dawson's Creek), pa tudi oboževalce serije, je v teh dneh pretresla vest o smrti enega od igralcev, Obija Ndefe. V seriji je igral Bodieja Wellsa, kuharja, ki s poslovno partnerico Gale Leery (Mary-Margaret Humes) vodi ribjo restavracijo.

Ndefo je umrl v 51. letu življenja. Vest o njegovi smrti je na facebooku objavila njegova sestra Nkem Ndefo. »Ob izgubi mlajšega brata je moje srce zlomljeno, a vem, da je zdaj končno našel svoj mir,« je zapisala ob objavi. Kaj je bil vzrok smrti, ni razkrila.

»Te besede ne gredo zlahka z jezika. Težko si predstavljam, da si nas zapustil, dragi prijatelj. Vedno si bil in vedno boš svetla sijoča ​​luč. Kakšen zgled čiste nefiltrirane ljubezni in vztrajnosti si dajal, ko si se soočal z nedavnimi življenjskimi izzivi. Vsa najina sporočila ljubezni in podpore, ki sva si jih pošiljala v zadnjih nekaj letih, bom v srcu hranila kot dragocenost. Počivaj v miru, sladki borec,« je v slovo soigralcu zapisala Humesova.

Ndefo je igral tudi v serijah Newyorška policija (NYPD Blue), Zahodno krilo (The West Wing) in Zvezdna vrata SG-1 (Stargate SG-1).

Ena od glavnih igralcev v seriji Simpatije je bila Katie Holmes. FOTO: Press Release

Težka prometna nesreča

Njegovo življenje je zaznamovala težka prometna nesreča leta 2019. Igralec je spravljal živila v avto, ko se je vanj z veliko hitrostjo zaletel pijani voznik. Ker so bile poškodbe tako hude, so mu morali amputirati obe nogi, da bi mu rešili življenje. »Kar se mi je zgodilo, je grozno,« je izjavila za časopis po nesreči. »Zakaj bi kompliciral s tem, da bi se zaradi tega počutil slabo? Sploh mi ni bilo treba izbrati pozitivnosti,« je dodal. Po nesreči je na portalu GoFundMe zbral denar za proteze, ki so mu omogočale, da je kljub invalidnosti še naprej živel normalno življenje. Še vedno je delal kot učitelj joge.

Simpatije veljajo za eno najuspešnejših najstniških dram v zgodovini. Dotikala se je različnih občutljivih tematik, tudi duševnega zdravja. Eno od glavnih vlog je v seriji igrala Katie Holmes. Takrat še neznana Katie se je za avdicijo posnela kar v kleti družinske hiše, dialog pa ji je pomagala brati mama. Ko je izvedela, da je sprejeta v ekipo serije, je najprej sporočila, da ne more priti v Los Angeles, ker igra v šolski predstavi. Serijo so snemali od januarja 1998 do maja 2003. Posnetih je bilo šest sezon.

»Bilo je čudovito delati z njim in tako prijazen človek je bil. Pošiljam molitve in sožalje njegovi družini. Počivaj v miru,« je ob kolegovi smrti sporočila Holmesova.