Po slovitem igralcu so poimenovali žival, imenuje se Tachymenoides harrisonfordi

Sloviti filmski junak Indiana Jones slovi tudi po svojem strahu do kač, a igralec, ki ga je uprizoril že v petih filmih, ima malce bolj prijazen odnos do plazilcev. Ekipa perujskih in ameriških raziskovalcev je pred dnevi sporočila, da je v perujskih Andih odkrila novo vrsto kač. Kačo, dolgo okoli 40 centimetrov, so našli že maja lani, medtem ko se je sončila v močvirju, niso pa našli primernega imena zanjo, ko so potrdili, da gre za še neznano vrsto.

Vsaj dokler eden od raziskovalcev, Edgar Lehr, profesor biologije na ameriški univerzi Illinois Wesleyan University, ni videl napovednika za najnovejši del Indiane Jonesa s podnaslovom Artefakt usode, ki je v kino dvorane prišel junija letos. In tako je dobila znanstveno ime Tachymenoides harrisonfordi, s čimer so se znanstveniki poklonili igralcu Harrisonu Fordu. Kača rumenkasto rjave barve s črnimi pikami, črnim trebuhom in bakrenimi očmi je nenevarna za človeka, preživlja pa se z lovom na krastače in kuščarje.

Prava pustolovščina

»Harrison Ford je, vsaj zame, edino ime, ki je res delovalo,« je povedal profesor Lehr in dodal, da je bila njihova odprava v Peruju prava pustolovščina. Ko so prečkali t. i. Perujsko dolino kokaina, so ugotovili, da so se utaborili v bližini skrivne steze, na kateri pristajajo in vzletajo letala narkokartelov, ki iz Andov tihotapijo kokain. Naključje je hotelo, da so znanstveniki in tihotapci uporabljali isto frekvenco na walkie-talkiejih – in oboji so bili strašno presenečeni, ko so na radijskih valovih zaslišali tuje glasove. Kakor je povedal Lehr, jim člani narkokartela sicer niso storili nič hudega, so jih pa nenehno opazovali, in to tudi z droni. Na koncu so živčni znanstveniki predčasno končali odpravo in poklicali helikopter perujskih zračnih sil, ki jih je odpeljal v civilizacijo. A ne zaman: poleg nove kače so odkrili še neznano vrsto kuščarja ter mimogrede poimenovali še neodkrit slap in močvirje.

Duhoviti Harrison Ford

Harrison Ford, ki je, mimogrede, tudi podpredsednik okoljevarstvenega združenja Conservation International, po njem pa so že poimenovali novo vrsto kalifornijskega pajka Calponia harrisonfordi in mravljo Pheidole harrisonfordi, se je že počaščeno odzval na odkritje oziroma ime. »Znanstveniki radi poimenujejo živali po meni, a vedno gre za takšne, ki se jih otroci bojijo. Tega ne razumem. Svoj prosti čas preživljam z vezenjem. Bazilikam v lončkih prepevam uspavanke, da jih ni strah teme,« se je pošalil v pogovoru s portalom The Hollywood Reporter, a resno dodal: »A bodimo resni: to odkritje je spoštovanja vredno. To je opozorilo, da je v naši naravi še vedno toliko neraziskanega in da smo ljudje le delček velikanske biosfere. Prav v tem trenutku je na robu izumrtja več kot milijon vrst. Naša dolžnost je, da popravimo naš skrhani odnos z naravo.«