Po sinovi smrti za zapahe

Pred skoraj natanko enim mesecem se je ameriškemu igralcu Michaelu Madsenu podrl svet. Njegov sin Hudson, ki se mu je rodil v zakonu s tretjo ženo DeAnno, si je s strelom v glavo vzel življenje, star le 26 let. »Zlomljeni smo in prežeti z bolečino in žalostjo,« je na tisti najbolj tragični 25. januar sporočila v črno ovita družina hollywoodskega igralca. A čeprav so Madsenovi tedaj prosili za zasebnost, da bi se lahko v miru in ob opori družine soočili in spoprijeli s težko izgubo, je igralec zdaj vseeno pristal na naslovnicah tabloidov. Bridkost ob sinovem samomoru ga je očitno vnovič spravila na kriva pota, da je pristal za zapahi.

Ni plačeval preživnine

Policijske lisice, fotografiranje na policijski postaji in hlajenje v priporu Madsenu niso povsem tuji. Možje postave so mu, denimo, pred desetletjem stopili na prste zaradi divje vožnje v opitem stanju, a se mu je v zameno za enomesečno obiskovanje sestankov Anonimnih alkoholikov tedaj uspelo ogniti hujši kazni. Zgolj za kratek čas, zaradi neupoštevanja sodnikovih navodil je nato namreč moral za en mesec na rehabilitacijsko kliniko. A to je bil komaj začetek njegovih težav tistega leta 2012, ko je moral na sodišče tudi zaradi neplačevanja preživnine ženi številka dve Jeannine Bisignano in še v tretje, ker je enega od petih sinov, ko ga je zasačil pri kajenju marihuane, kaznoval s precej srditim tepežem.

6 otrok je imel igralec, pet sinov in hčer.

Da se kršiti zakona ne splača, je nato spoznal tudi pred tremi leti, ko je zaradi povzročitve prometne nesreče v pijanem stanju štiri dneve preživel v zaporu, ob tem pa mu je sodnik prisodil še pet let pogojne svobode. To je zdaj prekršil z motenjem posesti. Lastnik posesti, na katero je Michael prišel brez vabila in dovoljenja, je igralca sprva poskušal prijeti sam in ga predati oblastem, a je nato na pomoč raje poklical policijo. Ta je igralca, ki se mu je že na daleč videlo, da je videl že znatno boljše čase, v lisicah odpeljala v bolnišnico, od tam pa po nekaj urah še na policijsko postajo. Zaenkrat je moral plačati le globo 500 ameriških dolarjev, vprašanje pa je, kaj to pomeni za njegovo pogojno svobodo.

Največjo slavo mu je prinesel kultni film Stekli psi. FOTO: Wenn.com

Rekel mu je, da je srečen

Zakaj je policija z aretiranim igralcem sprva naredila večurni postanek v bolnišnici, ni znano. Kot tudi ni jasno, zakaj se je Madsen nezakonito priplazil na neznano posest ter ali je bil pod vplivom opojnih substanc. Njegov zanemarjeni videz zlomljenega moškega, ki niti od daleč ne spominja več na hollywoodskega igralca, bi namesto alkoholu, ki velja za njegovo glavno pregreho, lahko pripisali tudi izgubi sina, s čimer se očitno spopada dokaj samodestruktivno. Morda tudi, ker nikakor ne more razumeti, kaj je Hudsona pripeljalo tako daleč, da je rešitev videl le še v smrti.

Hudsonov boter je bil filmar Quentin Tarantino, ki je k svojim projektom večkrat povabil Madsena. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

»V šoku sem. S sinom sem govoril pred le nekaj dnevi, dejal mi je, da je srečen. Zadnje sporočilo, ki mi ga je napisal, pa je bilo, da me ima rad,« se je po sinovem samomoru oglasil igralec. »Opazil nisem niti enega znaka, da bi morda bil depresiven, ne morem razumeti, kaj se je zgodilo.« Dodal je še, da je bil sinov zakon s Carlie trden in da sta poskušala spočeti otroka. »Imel je podobne denarne težave kot vsi ljudje, a želel si je družine. Veselil se je tega, kar mu prinaša prihodnost.« Zato se je zvezdnik udarjal po glavi, kaj je bilo tisto, da njegov sin nenadoma prihodnosti ni več videl, in sklepal, da ima pri tem morda svoje prste vojska, pri kateri je bil Hudson zaposlen.

Konec januarja si je vzel življenje. FOTO: Osebni Arhiv

V času smrti je bil nastanjen v vojaškem oporišču na Havajih in imel za sabo prvo vojaško misijo v Afganistanu, igralec pa je postal prepričan, da so tehtnico prevesili njegovi nadrejeni, ki da so ga zasmehovali, ker je želel terapijo. A se je Hudson zaradi posmeha odločil, da duševnih stisk, ki jih je skrival v sebi, ne razkrije, kar je privedlo do tega, da je proti sebi uperil pištolo. Madsen zato od ameriške vojske zahteva popolno preiskavo.