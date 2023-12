Po sedmih letih konec ljubezni za kraljico decembrskih praznikov

Mariah Carey je s pesmijo, v kateri prepeva Vse, kar si želim za božič, si ti, postala kraljica decembrskih praznikov, saj njena melodija v tem času doni iz zvočnikov božičnih sejmov, nakupovalnih centrov, barov in restavracij … Ne bo pa pevska diva letos omenjenih besed prepevala plesalcu in koreografu Bryanu Tanaki, saj se je parček po sedmih skupnih letih tik pred prazniki razšel. Mariah Carey javno razhoda še ni komentirala, prav tako za zdaj molči njen bivši, so pa nekoliko bolj zgovorni njuni prijatelji, ki so informacije posredovali ameriškim tabloidom ter jim tudi zaupali razlog za razpad zveze.

14 let mlajši od nje je bil Tanaka.

To je menda prekinil 40-letni Tanaka, ki si je že dlje želel s pevko ustvariti družino in se ni zadovoljil zgolj z vlogo očima njenima dvojčkoma iz zakona s komikom in televizijskim voditeljem Nickom Cannonom. Enakih želja pa ni imela Careyjeva, ki šteje že 54 let, in se noče spet ukvarjati z menjavanjem plenic, vstajanjem sredi noči in drugimi neprijetnostmi, ki jih v dom prinese novo življenje. Bryanu tako ni preostalo drugega, kot da odide in začne iskati partnerico, ki bo z njim delila željo po družini.

V preteklosti dvakrat poročena in enkrat zaročena

Glasbena zvezdnica se je v preteklosti sicer dobivala z mnogimi znanimi in premožnimi moškimi, dvakrat se je sprehodila tudi do oltarja. Prvič leta 1993, ko je večno zvestobo obljubila glasbenemu producentu Tommyju Mottoli. Zakon je trajal tri leta. Leta 2008 se je nato poročila s Cannonom, s katerim sta se zbližala na snemanju videospota za eno njenih pesmi. Obe zahtevi za ločitev sta vložila pevkina partnerja, kar pa tistih, ki jo poznajo, ni presenetilo, saj je pevka menda prava diva in je lahko precej naporna.

Preden je spoznala Tanako, je bila nekaj mesecev zaročena z milijarderjem Jamesom Packerjem. FOTO: Tyrone Siu/Reuters

Po ločitvi od Cannona je Careyjeva polnila strani tabloidov zaradi zveze z avstralskim milijarderjem Jamesom Packerjem, ki ji je na prstanec leve roke le nekaj mesecev po prvem zmenku nataknil ogromen diamantni prstan, a sta zaroko kmalu preklicala ter odšla vsak svojo pot. A Mariah ni dolgo žalovala za bivšim. Nekaj tednov po tem, ko mu je pomahala v slovo, se je namreč začela dobivati s Tanako, zvezi pa so sprva mnogi nasprotovali, tudi zato, ker je plesalec 14 let mlajši od pevke.