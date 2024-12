Po filmu Barbie iz Hollywooda v Rusijo

Igralka, pevka, plesalka, model in glasbenica slovensko-alžirskih korenin Alya Elouissi si je pot na filmska platna utirala tudi kot dvojnica v hollywoodski uspešnici Barbie, v kateri sta v glavnih vlogah zaigrala Margot Robbie in Ryan Gosling. To odskočno desko je izkoristila tudi za stike in poznanstva, saj želi v igralstvu doseči veliko.

Siceršnjo Zagorjanko, zasavsko punco, kot pravi sama, je pred kratkim pot peljala naprej. Ali, kot bi tudi lahko rekli, nazaj. V zadnjem času namreč biva v ruski prestolnici, kjer je pred leti sicer že živela. Zdaj v Moskvi snema novo nadaljevanko Ubijalski dopust.

Snemanje filma Barbie je bila ena izmed najbolj prijetnih in pozitivnih filmskih izkušenj.

V Moskvi se počuti domače. FOTO: Remy Hunter Photography

»Zaigrala sem ob boku dveh največjih ruskih igralskih imen – Ane Mihalkove in Aleksandra Robaka – pod taktirko priznanega in večkrat nagrajenega režiserja Borisa Hlebnikova. Serija je bila še pred predvajanjem ena izmed najbolj pričakovanih v Rusiji v letu 2024. Igram turško stevardeso Ozlem,« se nam je oglasila iz zasnežene Rusije.

Kmalu spet v Ameriko?

Alya se v Moskvi počuti domače. Tam je namreč že živela, leta 2021 je z odliko diplomirala na priznani akademiji dramskih umetnosti (GITIS), kamor je bila med veliko rusko in mednarodno konkurenco 5000 kandidatov sprejeta v igralski razred 19 učencev. Odkar je diplomirala, je delovno razpeta med Londonom, Moskvo in Slovenijo.

»V veliko čast in zadovoljstvo mi je bilo delati z Ano, Aleksandrom in režiserjem Borisom. Prekrasni ljudje so in res smo zelo dobro delali skupaj. Zelo mi je bilo všeč ustvarjati na letalu, saj smo prizore snemali v zelo zanimivi konstrukciji letala sredi ogromne dvorane. Do prihoda na svoj prvi snemalni dan pa nisem vedela, da bom delala s tako velikimi imeni, vse je bilo namreč še v času avdicij in predpriprav zavito v eno samo veliko skrivnost,« pravi o novi igralski izkušnji v Rusiji.

Zelo ji je bilo všeč snemanje scen za rusko nadaljevanko Ubijalski dopust, v kateri igra stevardeso. FOTO: osebni arhiv

Sicer pa še vedno odmeva njeno sodelovanje v hollywoodski uspešnici Barbie. »Snemanje filma Barbie je bila ena izmed najbolj prijetnih in pozitivnih filmskih izkušenj, saj je bila celotna filmska in produkcijska ekipa povsem prežeta z roza energijo neskončne pozitive in dobre volje. Vsi smo uživali v svojem delu in res smo skupaj preživeli izjemno pozitivno snemanje, sploh ko ves dan ustvarjaš v Barbie hiši in Barbie svetu. Ohranila sem stike z drugimi dvojnicami, na snemanju pa sem se spoprijateljila z večino igralske zasedbe, vsi so se mi na začetku lepo predstavili, se rokovali ... Nihče se ni imel za več od drugega – vsi, tudi Ryan Gosling, smo bili tam, da opravimo svoje delo,« se spominja.

»Agent mi redno pošilja nove ponudbe za delo z isto produkcijsko ekipo, kaj več pa žal za zdaj ne morem izdati,« je še dodala.