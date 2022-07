Po 20 letih sta zvezdnika vendarle dočakala svoj poročni dan (FOTO)

Skoraj dvajset let sta preživela ločeno, oba sta se vmes poročila z drugimi in dobila otroke, a kljub vsem tem preprekam je bila ljubezen med Jennifer Lopez in Benom Affleckom očitno zapisana v zvezdah.

»Ljubezen je čudovita. Ljubezen je prijazna. In kot se je izkazalo, ljubezen je potrpežljiva. 20 let potrpljenja!« je presrečno zapisala Jennifer, ki jo je usoda pred dobrim letom spet pahnila v Benov objem in je ljubljenemu, s katerim sta prvo zaroko zaradi pritiska medijev razdrla leta 2003 zgolj nekaj dni pred poroko, naposled obljubila večnost. »Poročila sva se!«

Na ta dan sta čakala skoraj 20 let. FOTOGRAFIJE: Osebni Arhiv

Svojčas sta bila eden najbolj priljubljenih zvezdniških parčkov, ki jima je javnost kaj hitro nadela vzdevek Bennifer, skovanko iz njunih imen. A tolikšna medijska prepoznavnost je bila zanju tedaj preveč in sta zgolj nekaj dni pred poroko septembra 2003 svoj veliki dan preložila, pozneje pa zaroko razdrla in obupala nad ljubeznijo.

»Ko začneš resno razmišljati o najemu treh 'nevest' za vabo in treh različnih lokacijah za poroko, se zaveš, da je šlo nekaj nekje resnično narobe,« sta pred dvema desetletjema, ko sta preklicala razkošno svatbo s 400 svati, dejala zvezdnika in zakorakala po ločenih poteh. Jennifer že kmalu z Marcom Anthonyjem ob strani, s katerim sta zakon okronala z dvojčkoma Maxom in Emme, Ben pa je podobno precej hitro obrnil nov list s poroko z Jennifer Garner, ki ga je v skupnih desetih letih osrečila s hčerkama in sinom.

A tema zakonoma ni bila usojena večnost, po ločitvi in novih romancah sta Lopezova in Affleck lansko pomlad spet našla pot drug k drugemu in si aprila letos obljubila, da bosta znova poizkusila, tokrat zares in za vedno. »Bila je sobota zvečer, bila sem v svojem najljubšem kotičku, v peneči se kopeli, ko je moj čudoviti ljubljeni padel na koleno in me zasnubil. Gledala sem v njegove oči, nasmejane in solzne hkrati, in poskušala dojeti, da se to po 20 letih spet dogaja. Ostala sem brez besed, le smejati in jokati sem začela, kar je bil moj da. Bila sem neznansko srečna, uresničile so se mi največje sanje,« je dejala o njuni drugi zaroki in dodala, da snubitev ni bila nič posebnega, a hkrati je bila skrajno romantična.

»Bila sva le dve osebi, ki sta si obljubili, da bosta skupaj za vselej. Dve neznansko srečni osebi, ki sta dobili še eno priložnost za resnično ljubezen.«

Ljubezni v izobilju

Njuna druga zaroka je bila zasebna, podobno pa zdaj tudi poroka. Iz preteklih napak, ko ju je pritisk medijske pozornosti stal ljubezen, sta se pač nečesa naučila. »Bil je resnično zelo skromen, majhen obred, poleg so bili le Jenniferina otroka in njena mama. Preprosto sta se zgolj želela poročiti,« je dejal vir, Lopezova, ki se je že podpisala z novim priimkom, Affleck, pa je razkrila, da sta se poročila v lasvegaški poročni kapelici brez vsakršnega pompa.

Zvezdnik se je preoblekel kar v kopalnici kapelice.

»Odletela sva v Las Vegas, skupaj s še štirimi pari stala v vrsti za poročno dovoljenje, vsi pa smo si želeli istega – da nas svet prepozna kot partnerje, življenjske sopotnike in da si izpovemo ljubezen,« je dejala Jennifer in nadaljevala, da sta še komaj pravočasno prispela do kapelice, bilo je namreč tik pred polnočjo. »Blagohotno so odprtje podaljšali za nekaj minutk in pustili, da se fotkamo v rožnatem kabrioletu, ki ga je svojčas vozil Kralj. A če bi hotela, da naju poroči imitator Elvisa, bi to dodatno stalo, poleg tega je bil že v postelji.«

Njuna prva poroka, ki je splavala po vodi, naj bi bila razkošna, bleščeča, naravnost za naslovnice tabloidnih in modnih revij. Tokratna, s katero sta končno postala mož in žena, je bila njeno popolno nasprotje – majhna, preprosta, zasebna. In natanko tisto, kar sta si želela. »Imela sva najboljše poročne priče na svetu, Ben si je nataknil suknjič, ki mu je visel v omari, jaz sem oblekla obleko, ki sem jo nosila v nekem svojem filmu. Poročna koračnica je zazvenela po zvočniku. V majhni kapelici sva si prebrala poročne zaobljube in drug drugemu nataknila poročni prstan, ki ga bova nosila do konca življenja.

Bila je najlepša poroka, kar bi si jo lahko zamislila. Ko je ljubezen prava, resnična, je pomembna le obljuba drug drugemu. In to sva storila. Kdor je rekel, da je vse, kar potrebujemo, ljubezen, je imel prav! In te imava v izobilju.« Dodala je še, da je ljubezen verjetno najlepša in najboljša stvar na svetu, na katero je vredno čakati.