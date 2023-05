Pištola mu lahko odpihne kariero (FOTO)

Bilo je v začetku marca letos, ko Memphis, gre za eno najboljših ekip v ameriški košarkarski ligi NBA, ni igral. Nakar je odjeknila novica, sporočili pa so jo iz kluba, da bo njihov prvi zvezdnik 23-letni Ja Morant suspendiran, in sicer za vsaj dve tekmi, ker je objavil posnetek, na katerem razmetava z denarjem in se postavlja s pištolo.

Ja Morant je eden najboljših Dončićevih nasprotnikov. FOTO: Reuters

Zgodilo se je v nekem nočnem klubu v Denverju. Ker pištola ni bila košarkarjeva, jo je po preiskavi lige in trdni obljubi, da bo poiskal pomoč, odnesel zgolj s kaznijo osmih tekem prepovedi. Obiskovati je moral psihoterapevta in se pogovoriti s komisarjem lige NBA Adamom Silverjem. Izvrstni organizator igre je prevzel odgovornost: »Popolnoma se zavedam, kaj lahko s takšnimi potezami izgubim. V prihodnje bom poskušal biti odgovornejši, pametnejši in se izogibati slabim odločitvam.«

Nov incident

Toda minila sta komaj dva meseca in Morant je že poskrbel za nov incident. Grizliji, kot se imenuje njegovo moštvo, so ga morali glede na posnetke, ki so se v soboto pojavili na instagramu, znova suspendirati, primer bo natančno preiskala tudi disciplinska komisija lige. Na posnetku se tekmec Luke Dončića vozi na sovoznikovem sedežu, v levi roki pa že spet vihti pištolo. »Zavedamo se objave na družbenih omrežjih, ki vključuje Jaja Moranta. Trenutno še zbiramo informacije,« pa je povedal predstavnik lige NBA Mike Bass.

2 suspenza sta ga že doletela.

Nekateri poznavalci so prepričani, da je naslednja v vrsti Morantovih neumnosti morda tudi njegova zadnja v NBA-karieri. Eden najboljših mladih košarkarjev na svetu, ki navdušuje še posebno s svojo eksplozivnostjo in silovitimi zabijanji, hodi po tako tankem robu, da je lahko to usodno za njegovo nadaljnjo kariero. Sporni video je bil medtem že izbrisan.