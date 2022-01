Pevka žaluje: njenega 17-letnega sina našli mrtvega

Sina glasbenice Sinead O’Connor (55) Shana (17) so po dveh dneh iskanja našli mrtvega. Nazadnje so ga videli blizu Dublina. »Moj prečudoviti sin Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, svetloba mojega življenja, se je odločil končati svoj boj na Zemlji in je sedaj z Bogom. Naj počiva v miru. Ljubezen moja, tako močno te imam rada,« je Sinead napisala na twitterju.

Sinead ima še tri otroke, sina Jaka Reynoldsa (34) in Yeshuo Francisa Neila (15) ter hčer Roisin (25). V 90. letih je postala svetovno znana s pesmijo Nothing Compares 2 U, kmalu pa je njena kariera šla navzdol. Težave so se nizale v njenem zasebnem življenju. Leta in leta se je borila z bipolarno motnjo in depresijo, ignorirala nasvete zdravnikov, odpovedovala turneje ... Zaradi slabega duševnega zdravja je bila hospitalizirana, ker je nekajkrat povedala, da si bo vzela življenje.

Pred nekaj leti je Sinead objavila, da je postala muslimanka, pred dvema letoma pa, da bo postavila glasbeno kariero na stranski tir. Vsi njeni koncerti so bili lani odpovedani, javnosti pa je sporočila, da gre na rehabilitacijo. »Za mano je zelo travmatičnih šest let in moram priti k sebi,« je dejala tedaj.