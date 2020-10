Pevka šokirala: V zadnjem času ne jem. Stradam

guliver/Cover Images Zaradi odpovedanih koncertov bi čas izkoristila za študij. FOTO: guliver/Cover Images

Trenutno živim v odmaknjenem delčku Irske, kjer ni možnosti dostave hrane na dom.

Marsikdo se je v minulih mesecih znašel v stiski, celo takšni, ki ga je prignala na rob preživetja. V tej skupini nesrečnežev je tudi irska pevka, ki je zaradi koronakrize in odrezanosti od sveta doma zaman brskala za skorjico kruha. S praznim želodcem se je pevka angelskega glasu zato obrnila na oboževalce. »V zadnjem času ne jem. Stradam!« je zapisala na osebnem profilu na twitterju pod islamskim imenomin razložila, da bi z veseljem odšla po nakupih, a da zaradi agorafobije, strahu pred odprtim prostorom, ne zmore prestopiti niti praga hiše, kaj šele oditi v trgovino.Ni skrivnost, da se pevka, ki je v 90. letih prejšnjega stoletja obnorela svet s srce parajočo skladbo Nothing compares 2U, že leta bori z raznimi duševnimi tegobami, od depresije pa do bipolarne motnje, pri tem pa s pridom izrablja družabna omrežja kot ventil za razgaljanje notranjih bolečin.Tako je prek twitterja razglabljala in razmišljala o samomoru, s pomočjo facebooka zakričala na pomoč, češ da je pod prevelikim bremenom notranjih travm zaužila prevelik odmerek tablet, zaradi osamljenosti, ki da ji razjeda dušo, jokala v kamero in svojo mizerijo delila po omrežjih. Zdaj pa se je obrnila na širni splet v upanju, da ji kdo pomaga do hrane.»Zaradi slabe samopodobe in nizke samozavesti, s čimer se borim že leta, sem razvila agorafobijo. S tem skrivaj že nekaj časa živim. A zaradi tega ne morem v trgovino in že nekaj časa ne jem. Stradam. Trenutno namreč živim v precej odmaknjenem delčku Irske, kjer ni možnosti dostave hrane na dom, ne iz restavracij ne iz trgovin,« je začela in nekoliko pozneje povprašala, ali kdo morda pozna kakšno podjetje, ki ljudem, ki zaradi duševnih zdravstvenih težav niso več zmožni skrbeti zase, dostavlja hrano. »Sestradana. Trenutno bi pojedla vse, še stegno jagnječjega Boga!« je sklenila trpinčena pevka, ki se je pred dvema letoma spreobrnila v islam. In je nato očitno našla nekoga, ki ji je napolnil shrambo in hladilnik. »Sita, preskrbljena in zadovoljna,« njen čivk pa je potrdil tudi njen predstavnik za stike z javnostjo, češ da je z njo govoril po telefonu in da je v redu.Zaradi agorafobije trenutno torej ne more zapustiti hiše, vseeno pa je še pred mesecem razmišljala, da bi se pridružila vrstam zdravstvenih delavcev. »To ni povezano s trenutno zdravstveno situacijo, že dolgo si želim postati zdravstveni tehnik. Najraje v paliativi, sploh odkar mi je pred petimi leti umrl najboljši prijatelj. Ne bom pozabila, kako me je neko noč, ko je izvedel, da umira, prosil, ali bi spala ob njem. To sem mu obljubila, a sem besedo požrla zaradi strahu. Strahu pred smrtjo, strahu, ker on umira. Tedaj sem si obljubila, da nikoli več ne bom nikogar tako pustila na cedilu in povsem samega,« je dejala in dodala, da je zdaj, ker ne more nastopati, idealen čas, da se zakoplje v knjige in postane medicinska sestra.