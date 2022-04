Petar Grašo o romantičnih načrtih s Hano, ki jih ni mogel uresničiti: »Nisva si tako zamišljala«

Pevec Petar Grašo se je februarja poročil s Hano Huljić, s katero pričakuje prvega otroka. Poroko hrvaških glasbenikov, med katerima je 15 let razlike, so budno spremljali mediji, in čeprav je bilo na njej skoraj vse tako, kot sta si zamislila ženin in nevesta, je nekaj vendarle pokvarilo njune načrte.

»Vse je bilo tako, kot sva si želela. Majhen krog ljudi, samo 50 najboljših prijateljev. Edino, česar si nisva zamišljala, je bilo 250 novinarjev pred cerkvijo. Do nje sva se morala pripeljati s kombijem in gostje so naju malo ščitili.«

