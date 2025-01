Pet najbolj zaželenih ženinov s kraljevskih dvorov (FOTO)

Leta 2023 se je poročil z Rajwo Al Saif njegovo nekdanje mesto so zasedli drugi mladeniči plemiške krvi.

FOTO: Instagram

Kateri so trenutno na seznamu najbolj zaželenih ženinov s kraljevskih dvorov, niza Zadovoljna.hr.

Princ Constantine-Alexios

Najstarejši sin grškega princa Pavlosa in princeze Marie-Chantal ima 26 let. Eden izmed njegovih botrov je britanski princ William. Rojen je bil v New Yorku, star štiri leta se je z družino preselil v London.

Šolal se je na zasebnem kolidžu Wellington in se nato se vpisal na Univerzo Georgetown v Washingtonu, kjer je študiral mednarodne odnose.

Diplomiral je leta 2022 in se preselil v New York. Ukvarja se s slikarstvom in kiparstvom. Nekaj časa je bil v zvezi z 12 let starejšo Poppy Delevingne, sestro Care Delevingne, sedaj je v razmerju z ameriško manekenko Brooks Nader.

Princ Achileas-Andreas

Mlajši sin princa Pavlosa in princeze Marie-Chantal je bolj znan pod umetniškim imenom Achi Miller. 24-letnik si prizadeva ustvariti igralsko kariero in je imel manjšo vlogo v komediji No Hard Feelings, kjer je zaigral ob Jennifer Lawrence.

Leta 2023 je diplomiral na Univerzi New York. Dolgo je bil v zvezi z Isabello Massenet, vendar naj bi se oktobra lani par razšel.

Arthur Chatto

Vnuk britanske princese Margarete je eden izmed najbolj zaželenih samskih britanskih plemičev. Njegova starša sta lady Sarah (Margaretina hči) in umetnik David Chatto, Arthur je 30. v vrsti za britanski prestol.

Privlačni 25-letnik je član korpusa kraljevskih marincev. Med študijem umetnostne zgodovine na Univerzi v Edinburghu je delal kot osebni trener, v prostem času obožuje avanturistične podvige.

Ukvarja se s potapljanjem in pohodništvom, sodeloval je tudi v 38 dni dolgi humanitarni veslaški ekspediciji.

FOTO: Profimedia

Aleksander Charles Ogilvy

Vnuk princese Aleksandre, sestrične kraljice Elizabete II., se je lani vpisal na vojaško akademijo Sandhurst, katero sta obiskovala tudi princ William in princ Harry.

Na prestižni zasebni univerzi Brown je diplomiral je iz računalništva in ekonomije. Pred vojaško akademijo je 28-letnik delal kot produktni menedžer v newyorški tehnološki družbi Prove.

Princ Nikolai, grof Monpezata

Je sin danskega princa Joakima in njegove prve žene Aleksandre, grofice Frederiksborga. Nikolai se je leta 2018 vpisal v dvoletni program na šoli za častnike Kraljevske danske vojske, vendar je po dveh mesecih obupal, saj je ugotovil, da ga vojaška kariera ni zanj.

Raje je izbral študij poslovne administracije na Danskem, hkrati se je začel ukvarjati z manekenstvom.

Debitiral je na reviji modne hiše Burberry, leta 2020 je sodeloval z modno hišo Dior. Od februarja 2023 je član modne agencije Elite Model World.