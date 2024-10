Ozzy občasno prižge džojnt, a si tega ne upa povedati ženi

Ozzy Osbourne je že pred časom dejal, da je pravi mali čudež, da je sploh še živ, glede na to, koliko alkohola in drog je zaužil v mladosti. Kontroverzni rocker nikoli ni skrival ljubezni do bolj ali manj zakonitih omam, zato je tudi odkrito priznal, ko se je odločil, da tovrstno početje preneha, ter odšel na zdravljenje. Dolga leta je bil nato »čist in trezen«, za kar je po njegovih besedah najbolj zaslužna njegova žena Sharon Osbourne, ki mu že več kot 40 let stoji ob strani.

Ker ga zadnja leta pestijo vedno hujše zdravstvene težave, zadnje mesece večino časa preživi na invalidskem vozičku, občasno zmore nekaj korakov s palico, trpi hude bolečine v hrbtu in vratu, diagnosticirali naj bi mu celo parkinsonovo bolezen, se je menda spet vrnil na stara pota. Bolečine si občasno lajša z džojntom, uporaba marihuane je v Los Angelesu, kjer zakonca Osbourne živita, dovoljena, kar pa ne pomeni, da je dovoljena tudi v njegovi hiši, je dejal nekdanji pevec zasedbe Black Sabbath.

Dolgo je trajalo, da se je rešil odvisnosti.

»Sem precej bolj srečen, nisem pa popolnoma čist. Tu in tam pokadim malo marihuane, a Sharon tega ne ve in ne upam si ji povedati. Vsakič, ko je kaj našla, je to vrgla stran in potem ni bilo konca njenega nerganja,« je dejal Ozzy in ob tem priznal, da ga močno mika, da bi ponovno poskusil tudi trše droge.

Pogreša substance

Skomine mu je med drugim vzbudil nedavni obisk zdravnika, ki mu je zaradi posega, kakšnega, 75-letnik ni razkril, dal »malo« ketamina, a bilo je dovolj, da si ga je zaželel več. Da pogreša občutek opoja, ne skriva, prav tako ne, da se na vse pretege bori, da bi se skušnjavi uprl.

Zadnje mesece ga pesti mnogo zdravstvenih težav.

»Če bi rad nehal, je veliko načinov, kako to storiti, na voljo je veliko pomoči, a treba je vztrajati. Jaz sem se pridružil anonimnim alkoholikom, a sem se pozdravil le do neke stopnje, nato sem nehal hoditi na sestanke. Morda bi moral spet začeti, ne vem,« je bil iskren Ozzy, ki se je sicer rodil kot John Michael Osbourne v vse prej kot prijetnem in navdihujočem Birminghamu.

Piti je začel, še preden se je pri 15 letih odločil, da ima dovolj šole, ko se je pozneje začel ukvarjati z glasbo, pa je šlo le še na slabše. V zgodnjih dvajsetih je odkril marihuano in jo s kolegi iz benda kadil redno, nato pa ga je leta 1971 kitarist Leslie West spoznal s kokainom. V naslednjih letih so vsi člani Black Sabbatha zaužili toliko vseh mogočih mamil, da je to začelo vplivati na njihovo delo. Snemanje albuma Never Say Die! se je denimo močno zavleklo ravno zato, ker so bili vsi vseskozi povsem zadeti.

»Sem precej bolj srečen, nisem pa popolnoma čist. Tu in tam pokadim malo marihuane, a Sharon tega ne ve,« pravi.

»Kljub temu smo prihajali v studio, a tam nismo ostali dolgo. Začeli smo igrati, a smo hitro ugotovili, da bi bilo bolje, da spakiramo in gremo, saj je vsak igral nekaj po svoje in nihče ni vedel, kaj sploh počne,« se je v knjigi spominov, ki je izšla leta 2009, spominjal Ozzy, ki je poskusil skorajda vse, kar je dobil v roke.

»Zdravila na recept, marihuana, alkohol, kokain, heroin, LSD, lepilo, sirup proti kašlju, vicodin … vse to sem jemal in še kaj. Neredko kar vse hkrati,« je nekoč našteval Ozzy, ki so ga imeli kolegi iz banda leta 1979 dovolj in je bil odpuščen. Streznilo ga to seveda ni, da je odšel na zdravljenje zasvojenosti, ga je prepričala šele Sharon.