Oskarjevska zasedba v prihajajoči zgodovinski drami o sojenju v Nürnbergu

OSKARJEVCA ​Russell Crowe in Rami Malek se bosta že kmalu mudila v naši bližini. Februarja se bodo na Madžarskem namreč začele vrteti filmske kamere zgodovinske drame o razvpitem sojenju nacističnim zločincem v Nürnbergu, v glavnih vlogah pa bodo nastopili prav hollywoodska težkokategornika Crowe in Malek ter oskarjevski nominiranec Michael Shannon.

Ameriški vojaški psihiater Douglas Kelley je ob koncu druge svetovne vojne, leta 1945, več mesecev zasliševal nacističnega maršala Hermanna Göringa, ki so ga ujeli ameriški vojaki. Za sodišče v Nürnbergu je Kelley namreč pripravljal strokovno mnenje o tem, ali so obtoženi vojnih zločinov sposobni za sojenje. To srečanje je v knjigi Nacist in psihiater, ki je prišla na knjižne police pred skoraj natanko desetletjem, popisal ameriški pisatelj in novinar Jack El-Hai, zdaj pa jo je v scenarij priredil filmar James Vanderbilt, ki bo nad zgodovinsko dramo Nürnberg vihtel tudi režijsko taktirko. "Privilegij je sodelovati s tako izjemno ekipo umetnikov. Navdušeni in počaščeni smo, da lahko pomagamo prenesti Vanderbiltovo vizijo zgodbe o iskanju pravice po koncu druge svetovne vojne na veliko platno," je dejal Richard Saperstien, prvi mož družbe Bluestone Entertainment, ki s produkcijsko hišo Walden Media bdi nad filmskim projektom.

Russell Crowe bo filmski Hermann Göring. FOTO: Darrin Zammit Lupi/Reuters

Vlogo psihiatra bo prevzel Rami Malek, ki mu je oskarja sicer prinesla upodobitev frontmana legendarne skupine Queen Freddyja Mercuryja v biografski drami Bohemian Rhapsody. Njemu nasproti, na drugem polu, pa bo stal Russell Crowe kot nacistični maršal, ki mu je zlati kipec sicer prinesel zgodovinski spektakel Gladiator.

Nürnberški procesi, skupaj jih je bilo dvanajst, so se odvili med letoma 1945 in 1949.

Filmska zgodba nas bo popeljala v povojno Nemčijo, sledili pa bomo Maleku, ki se bo, medtem ko bo poskušal podati mnenje, ali so nacistični obtoženci sposobni za sojenje, "zapletel v kompleksen spopad umov" s Crowom kot Görinom, ki je sicer opisan kot Hitlerjeva desna roka. V vlogi glavnega tožilca na nürnberškem procesu, ameriškega sodnika Roberta H. Jacksona, pa bo nastopil Michael Shannon, ki je nazadnje zaigral v akcijskem filmu The Flash.

Rami je nase opozoril v seriji Mr. Robot. FOTO: Press Release

Vanderbilt, ki bo v filmu prevzel kar trojno vlogo, scenarista, režiserja in koproducenta, že komaj čaka, da bodo čez dva meseca vklopili filmske kamere. "Neverjetna čast bo delati s tako osupljivo skupino nadarjenih igralcev. Komaj čakam, da bomo to sijajno resnično zgodbo pripeljali na veliko platno." Po tem sodeč lahko torej pričakujemo zaključek kot v resničnosti. Z Göringovo obsodbo na smrt z obešanjem, čemur pa se je ognil s samomorom. Dve uri pred predvideno usmrtitvijo si je z zaužitjem cianida namreč sodil sam.