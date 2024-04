Orožarka iz Baldwinovega westerna obsojena, dobila je najvišjo možno kazen (FOTO)

Sodišče v ameriški zvezni državi Novi Mehiki je orožarko Hannah Gutierrez obsodilo na 18 mesecev zaporne kazni zaradi uboja snemalke Halyne Hutchins med snemanjem vesterna Rust leta 2021, poroča ameriška Court TV. Snemalko je ustrelil in ubil glavni igralec in producent filma Alec Baldwin, ki je prav tako obtožen smrti iz malomarnosti.

Porota je 27-letno orožarko 6. marca spoznala za krivo smrti iz malomarnosti, ker je pomotoma v pištolo naložila pravi naboj namesto lažnega. Baldwin je potem na sceni mahal s pištolo, ki se je sprožila. Naboj je zadel in ubil snemalko. Pri tem je bil ranjen še režiser filma.

Pred izrekom sodbe so na sodišču prikazali film o pokojni snemalki, Gutierrez pa je med jokom dejala, da jo tragedija preganja od samega začetka in je prosila za pogojno kazen in družbeno koristno delo.

Hannah Gutierrez-Reed. REUTERS FOTO: Luis Sánchez Saturno/the New Me Via Reuters

FOTO: Eddie Moore/Journal Afp

Sodnica je ob tem dejala, da je imela obsojenka več kot dovolj priložnosti, da preveri, ali je v pištolo naložila prave naboje. Obtoženki je izrekla najvišjo možno kazen 18 mesecev zapora, kot so zahtevali tožilci. Baldwinu bodo začeli soditi 10. julija.