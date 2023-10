Opral ji je možgane in jo izoliral od družine

Glasbenika Bryana Warnerja, ki je svetu bolj znan pod umetniškim imenom Marilyn Manson, je že več žensk javno obtožilo zlorab in nasilja, zdaj pa je njegova bivša zaročenka Evan Rachel Wood zbrala pogum in nasilje, ki ga je nad njo izvajal 54-letnik, podrobneje opisala v podkastu, ki ga vodi psiholog Ramani Durvasula. Manson je sicer vse obtožbe Woodove in drugih domnevnih žrtev že pred časom zanikal. Kljub temu 36-letna igralka med obujanjem spominov na čas, ki ga je preživela s kontroverznim umetnikom, ni mogla zadrževati solza.

»Hotel me je psihično zlomiti, ni mi pustil spati, cele noči je govoril in govoril, večino časa je bil pod vplivom gore kokaina, njegovi monologi so bili večinoma o tem, kaj vse je narobe z mano, s svetom, v katerem živimo, z ljudmi, ki naju obkrožajo, na kakšne vse načine sem razočarala sebe in njega, česa vsega me sumi … Nato je pogosto začel razbijati po hiši,« je med drugim dejala Woodova, ki kljub vsem zlorabam dolgo ni mogla zbrati poguma, da bi zbežala.

Evan Rachel Wood (v sredini) si dolgo ni upala pobegniti. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Prav tako ni vedela, kako naj ga ustavi, zato povsem razume žrtve partnerskega nasilja, ki ostajajo z nasilnimi partnerji, ter upa, da jih bodo drugi morda tudi z njeno pomočjo, njenimi pričevanji nehali obsojati.

Manson je že tri leta poročen z ameriško fotografinjo in slikarko Elizabeth Usich.

Ni ga upala zapustiti

»Prišel je trenutek, ko sem se ga tako bala, ko nisem vedela, kaj vse me še čaka, obenem pa si nisem upala oditi, počutila sem se mrtvo. Možnost, da bi ostala z njim, se mi je zdela kot smrtna obsodba, a tudi tega, da bi ga zapustila, sem se na smrt bala, saj nisem vedela, kaj bi se mi lahko zgodilo, če bi me našel,« je občutke ujetosti in groze opisala Američanka, ki je v zvezi z Mansonom vztrajala štiri leta.

V tem času ji je počasi zlezel pod kožo in ji postopoma opral možgane, jo izoliral od družine in prijateljev. Ko se je pogovarjala z mamo, je denimo sedel ob njej in delal zapiske pogovora, več dni ji ni dovolil, da bi bila s komer koli v stiku, kaznoval jo je za vsako malenkost. Ko so vse psihične zlorabe začele vplivati na njeno fizično zdravje, ko se je zavedela, da ni več sposobna živeti »normalno, mirno in varno«, se je le zamislila in ugotovila, da tako ne gre več, ter prekinila zaroko.

Dita Von Teese je v zakonu z njim zdržala dve leti. FOTO: Lee Celano/Reuters

Razvila psihične motnje

Podobno zgodbo je že pred časom opisala tudi manekenka Sarah McNeilly, ki je dejala, da je bil Manson izredno sladek in ljubeč, a le v času, ko jo je poskušal osvojiti. Ko sta se začela dobivati, je v trenutku postal manipulativen in nasilen, je dejala Američanka, ki jo je Manson večkrat tudi hudo pretepel in ji grozil, da ji bo »razbil obraz s kijem za bejzbol«, posledično je v zvezi razvila posttravmatski stresni sindrom in druge psihične motnje, ki jo vse od takrat »kljub terapijam močno ovirajo pri vsakdanjem življenju, zasebnem in poklicnem«.

Posttravmatski stresni sindrom, nočne more, anksioznost in obsesivno-kompulzivna motnja pa so posledice, ki jih je zveza z Mansonom pustila na manekenki Ashley Lindsay Morgan, ki jo je Manson podobno kot Woodovo mučil z odrekanjem spanca in hrane, prav tako po več dni ni smela zapustiti njegove hiše.

Zdaj je poročen

Manson je že tri leta poročen z ameriško fotografinjo in slikarko Elizabeth Usich, s katero sta se vzela med pandemijo covida-19 pred peščico najbližjih, sicer pa več o njunem zakonu ni znanega. Redko se pojavljata v javnosti, da sta še vedno par, pa je razvidno iz Elizabethinih objav na družbenem omrežju, kjer s svojimi sledilci deli tudi fotografije svojega moža.

Pred Usichovo je bil glasbenik dve leti poročen z glasbenico in manekenko Dito Von Teese. Ločitev je zahtevala ona, kot uradni razlog je navedla »nepremostljive razlike«, pozneje pa je dejala, da je imela dovolj Mansonovega pijančevanja in žuranja, menda pa naj bi se v času, ko sta bila poročena, zapletel tudi z nekim drugim dekletom.