Od računovodkinje do vojvodinje

Eden najbolj zaželenih britanskih samcev - k temu nazivu mu je zagotovo pomagalo tudi premoženje, ki znaša skoraj tri milijarde evrov - je zaročen. Hugh Grosvenor, sedmi vojvoda westminstrski, je v dobrih dveh letih, odkar je na prvi zmenek povabil zdaj 30-letno Olivio Henson, spoznal, da brez nje ne more živeti ter pred dnevi na okrog 5000 hektarjev velikem družinskem posestvu v Cheshiru pred njo pokleknil in ji izročil diamantni prstan. Kdaj bo poroka, še ni znano. Rjavolasa računovodkinja, ki je obiskovala isto šolo kot valižanska princesa, bo po usodnem dnevu postala vojvodinja in ena najbogatejših Otočank.

Hugh Grosvenor je eden od krstnih botrov bodočega britanskega kralja princa Georgea.

Mnogi se radi šalijo, da ima 32-letni nepremičninski mogul v lasti polovico Londona, saj je njegova agencija zadnja leta zgradila pravi mali nepremičninski imperij, poleg dvorcev in hiš v domovini ima namreč skupno 1500 nepremičnin po vsem svetu. Hugh je postal milijarder pri rosnih 25 letih, njegova družina pa je na 12. mestu najbogatejših britanskih družin. Grosvenorjevi so v sorodu s kraljevimi, Hughov oče je bil daljni bratranec pokojne kraljice Elizabete II., njegova soproga Natalia Grosvenor pa je birmanska botra princa Williama. Z njim in njegovo soprogo Kate se Hugh pogosto druži, doletela ga je celo čast, da je postal eden od krstnih botrov njunega prvorojenca princa Georgea.

Hughova mama Natalia Grosvenor (stoji druga z desne) je birmanska botra princa Williama. FOTO: Pool Via Reuters

Vojvoda westminstrski je postal leta 2016 po smrti očeta, ko je podedoval tudi njegovo premoženje in izjemno uspešno nepremičninsko agencijo. Tistega leta se je tako uvrstil na tretje mesto najbogatejših ljudi v Veliki Britaniji.