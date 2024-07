Od moža se je ločila na instagramu, s trojnim talakom se je ločil tudi sultan

»Dragi mož, ker si zaposlen z drugimi spremljevalkami, s tem oznanjam najino ločitev. Ločujem se od tebe, ločujem se od tebe, ločujem se od tebe. Uživaj, tvoja bivša žena,« je pred dnevi na družabnem omrežju objavila dubajska princesa Mahra bint Mohammed bin Rašid Al Maktoum in tako ne le obvestila moža in svet, da v njenem zakonu ni vse, kot bi moralo biti, ampak s prakso, ki se imenuje trojni talak, najverjetneje zakonsko zvezo tudi končala.

27. aprila lani se je poročila princesa.

Gre za kontroverzni način končanja zakonske zveze, ki so ga pred leti v Indiji že prepovedali, saj omogoča moškim, da se od žena ločijo tudi povsem brez njihovega privoljenja, lahko jih o tem, da so ponovno samski, celo ne obvestijo. Vse, kar morajo storiti, je, da trikrat izrečejo »ločujem se od tebe« ali pa to trikrat napišejo v elektronsko pošto, celo kratko sporočilo, pomembno je samo to, da pride v svet, kar je princesa Mahra, ena od 26 otrok šejka Mohammeda bin Rašida Al Maktouma, tudi storila.

Postavila nove standarde Pod princesino objavo se je nemudoma pojavilo na tisoče komentarjev, v katerih so se ji ženske zahvaljevale za pogum in se strinjale, da je s tem obrnila novo poglavje v življenju muslimanskih žensk. »Nisem muslimanka, a mi je zelo všeč, da si postavila nove standarde za muslimanske ženske po vsem svetu,« je zapisala ena od njenih sledilk.

Kljub temu ni jasno, kaj se bo zdaj zgodilo z njenim zakonom, ki je trajal zgolj leto in dva meseca. Trojni talak lahko za »instantno ločitev« namreč uporabijo le moški, medtem ko se morajo ženske, ki si želijo razveze, obrniti na sodišče, še prej pa se mora z ločitvijo strinjati tudi mož.

S trojnim talakom, najbolj strogo obliko ločitve, se je od svoje žene pred leti ločil tudi malezijski sultan Muhammad V., ki se je sicer zaradi svoje zdaj že bivše žene celo odpovedal prestolu. A sanjski poroki očitno ni sledil srečen zakon, sultan je celo trdil, da otrok, ki mu ga je rodila nekdanja miss Moskve Oksana Voevodina, ni njegov. Oksana, ki je pred poroko prestopila v islamsko vero, ves čas vztraja, da to ni res, da je sultan res njegov oče, pa je več kot očitno tudi ob ogledu malčkovih fotografij.

Trojni talak je najbolj stroga oblika ločitve zato, ker se ga ne da preklicati. Ko mož trikrat izreče besedo ločitev, to beseda talak namreč pomeni, je zakona nepreklicno in za vedno konec. Če si kdo od zakoncev premisli, se lahko ponovno poročita le, če se ženska prej poroči z nekom drugim, nov zakon konzumira in se nato loči.