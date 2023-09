Obsojen posilstva, zdaj ga čaka ločitev

Manj kot dva tedna po tem, ko je v sojenju proti Dannyju Mastersonu zaradi posilstev zadonelo sodniško kladivce in mu je sodnica dosodila najmanj 30-letno zaporno kazen, je konec tudi njegovega zakona. Bijou Phillips Masterson, ki je sicer ves čas sodnega procesa možu stala ob strani in je ob izreku kazni planila v neutolažljiv jok, je namreč že vložila tožbo za ločitev. Za zaton njunega 12-letnega zakona je okrivila »nepremostljive razlike«, v sodnih spisih pa poleg preživnine zahteva tudi polno skrbništvo nad njuno devetletno hčerko Fianno.

12 let sta bila poročena.

Po obsodbi noče več niti njegovega priimka. FOTO: Fernando Lucena/startraksphoto.com

Odkar so leta 2017 javnost prvič razburkale obtožbe, da je zvezdnik serije Oh, ta sedemdeseta posiljevalec, ki pa mu je svoje zločine uspelo skoraj dve desetletji skrivati, je Bijou Dannyju stala ob strani in ga na vsakem koraku podpirala. Zapustila ga ni niti tedaj, ko ga je sodišče že spoznalo za krivega posilstva dveh žensk, a je višina kazni tedaj še visela v zraku. Sodnico je v pismu celo prosila za prizanesljivost in je Dannyja opisala kot partnerja, ki ji je rešil življenje ter se je, ko je zaradi obtožb potonila njegova igralska kariera, vrgel v kmetovanje, da bi preživel družino. »S hčerjo sva zlomljeni, ker ga ni ob nama doma,« je rotila z napisanimi besedami. Zaman. Masterson bo v zaporu najmanj do leta 2048, ko bo po 25 odsluženih letih prvič lahko zaprosil za pogojni izpust. »V tem nepredstavljivo težkem obdobju, težkem za njeno družino in zakon, se je gospa Phillips odločila vložiti zahtevek za ločitev. Njena prioriteta ostaja hči,« je zdaj sporočil njen odvetnik Peter Lauzon in še dodal, da je bil Masterson vedno ob njej v najtežjih obdobjih njenega življenja ter da je bil vedno čudovit oče njuni hčerki.

Priznava, da je bil Danny vselej predan in čudovit oče devetletni Fianni. FOTO: osebni arhiv

Obtožbe, zaradi katerih je igralec zdaj v zaporu, segajo v leto 2003.

V ločitvenem zahtevku je Bijou zahtevala polno skrbništvo, a je dejala, da bo Fianna očeta lahko obiskovala v zaporu. Zaprosila je tudi za podporo za zakonca in otroško preživnino ter da sodnik razdeli njuno premoženje kot ločeno premoženje. Iz slednjega gre sklepati, da z Dannyjem nista podpisala predporočne pogodbe, ko sta se po dveh letih zaroke leta 2011 poročila na gradu na Irskem. Bijou po ločitvi ne bo več uporabljala moževega priimka, le svojega dekliškega. Želi tudi, da Danny krije vse odvetniške stroške ločitve, in si prizadeva za »prenehanje zmožnosti sodišča, da Mastersonu dodeli podporo«, kar po tamkajšnjih zakonih pomeni, da Masterson nikoli ne bo mogel zahtevati podpore za zakonca.