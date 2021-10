Oboževalec zagrozil z nožem

V minulih dneh sta se odvila dva nadvse pomembna dogodka zabavne industrije – v ponedeljek prestižni ples Met Gala, eden najpomembnejših, če ne celo najpomembnejši modni dogodek leta, ter podelitev nagrad za videospote televizije MTV dva večera prej.



Seznam gostov se je bral skoraj kot imenik najbolj zvenečih imen sveta glasbe, filma in mode, na obeh pa je manjkala grammyjevka Ariana Grande, ki je sicer domov odnesla že devet odličij s prejšnjih podelitev. O prikupni ameriški pevki v minulih tednih ali pa kar mesecih namreč skoraj ni ne duha ne sluha.



Na nedavnih pomembnih dogodkih z rdečo preprogo je ni bilo. FOTO: Adriana M. Barraza/wenn/cover Im

Med aretacijo pljuval

Njen umik iz medijskih žarometov bi vsaj delno lahko pripisali lepotičkini nedavni poroki, ko se je maja zaobljubila nepremičninskemu posredniku, s katerim si morda želita privoščiti čim več zasebnih uric, preden jo bodo vsrkale delovne obveznosti kot eno izmed sodnic v resničnostni oddaji The Voice, ki jo začnejo snemati konec tega meseca. A drugi razlog njenega nenadnega izginotja je precej bolj zlovešč. V petek se je do vhodnih vrat njenega doma namreč uspelo mimo varnostnikov prebiti obsedenemu oboževalcu, ki je v ihti, ker tarče svoje obsedenosti ni mogel tudi v živo spoznati, stražarju pri vratih pod nos pomolil nož. Kar je že drugi incident v zadnjem letu, prvi obsedeni oboževalec ima že od lanskega poletja petletni nalog prepovedi približevanja.Bilo je v petek ponoči, okoli druge jutranje ure, ko je večina spala. Tedaj se je do pevkinega hollywoodskega doma uspelo pretihotapiti 23-letnemu, ki je, kot bi bil Arianin dobri znanec, na njenih vratih samozavestno zahteval, naj ga odpeljejo do pevke. A namesto tega so ga varnostniki želeli vreči čez prag, na kar pa se Aaron ni odzval najbolj mirno, ampak je iz žepa raje potegnil nož in ga uperil proti enemu izmed stražarjev. Klic policiji in posledična aretacija sta bila seveda le naslednji logični korak.



Ali je bila Grandejeva v času nenapovedanega in neželenega nočnega obiska doma, ni znano, ji je pa ta vdor v zasebnost vseeno nagnal strah v kosti, tako da ji je sodnik po hitrem postopku odobril začasni nalog prepovedi približevanja, na prihajajočem zaslišanju pa bo še odločil, ali in za koliko časa ga je treba podaljšati. Sicer pa to ni prvič, da se je morala pevka zaradi občutka ogroženosti obrniti na sodišče.



Podobno se je tudi lansko pomlad mimo varnostnikov do njenih vrat prebil omreženi, ki je z ljubezenskim pismom v rokah potrkal na vrata in si želel videti dekle, ki mu je ukradlo srce. A ga je Arianin menedžer, ki je odprl, namesto z zvezdnico soočil s policijo, s katero pa Fidel ni odšel mirno, med aretacijo je enemu izmed mož postave pljunil v obraz.S tem si je prislužil zapoved, da se pevki in njeni mamido leta 2025ne sme približati na manj kot 100 metrov, stika s pevko ne sme navezati niti po telefonu ali družabnih omrežjih, nalog prepovedi približevanja pa se navezuje tudi na vse zvezdničine avtomobile, saj naj bi se mu do njene hiše uspelo prikrasti tako, da se je skril za eno izmed dostavnih vozil.