Obisk princa Williama in Kate so spremljali protesti (FOTO)

Zakonca Cambridge sta se ta teden mudila na uradnem obisku karibskih otokov, kjer pa ju povsod niso sprejeli z odprtimi rokami. Jamajčani denimo niso prepričani, kaj naj bi bil namen obiska, saj da kraljevi zanje ne storijo prav nič in že dolgo niso, poleg tega zahtevajo opravičilo in odškodnino za zasužnjevanje ter drugo gorje, ki so ga morali preživeti pod Veliko Britanijo.

V Belizeju so jima kljub nekaj težavam pripravili svečano dobrodošlico. FOTO: Jane Barlow/Reuters

Simbolično so se odločili, da obstaja 60 razlogov, da bi jim kraljevina morala plačati odškodnino, in sicer zato, ker bo Jamajka avgusta letos praznovala 60 let samostojnosti.

Kljub temu ta otoška dežela ostaja parlamentarna monarhija ter del Skupnosti narodov, čeprav si večina želi popolne osamosvojitve izpod britanskega vpliva, želijo postati republika, kot je lani to storil Barbados. Prav to pa naj bi bil tudi glavni razlog za obisk princa Williama in njegove žene Kate, saj kraljica ne želi, da bi kraljevino zapustilo še več nekdanjih kolonij, čeprav Elizabeta II. uradno tovrstne želje »sprejema in pozdravlja«.

Kate in William sta se na Jamajki srečala z generalnim guvernerjem Patrickom Allenom in njegovo ženo, zunanjo ministrico Kamino Johnson-Smith, ter nekdanjo miss sveta, ki je že nekaj let aktivna v politiki, Liso Hanno, ogledala sta si športno in kulturno prireditev, ves čas pa so njuni vodniki skrbeli, da se nista preveč približala protestnikom, ki so zavzeli nekaj ulic v prestolnici.

Na Jamajki zahtevajo, da se jim monarhija uradno opraviči ter jim izplača odškodnino .

Zaradi protestov sta morala odpovedati tudi enega od prvih dogodkov uradnega obiska, ki bi moral potekati v karibski deželi Belize. Tam naj bi si ogledala nasad kakava, do katerega bi se pripeljala s helikopterjem, lastniki zemlje, kjer naj bi helikopter pristal, pa so se zadnji trenutek uprli in organizatorjem ni preostalo drugega, kot da obisk odpovedo.