Obamova obsojata žalitve krone

Kopirala Baracka? Meghan Markle je ob 40. rojstnem dnevu ustanovila iniciativo imenovano 40 x 40, kjer slavne osebnosti podarijo 40 minut časa, da bi brezposelnim ženskam pomagale nazaj na trg delovne sile. Barack Obama je medtem ob svojem rojstnem dnevu ustanovil projekt 60 x 60 ter ljudi pozval, naj podarijo 60 dolarjev, lahko pa tudi le šest, v dobrodelne namene.

Nista bila povabljena

2009.

sta se Obamova prvič srečala s kraljico.

Princin, ki v svoj krog sprejemata večinoma le slavne in bogate, sta, kot kaže, ostala brez dveh vplivnih prijateljev.inimata namreč dovolj njenega jadikovanja in žaljenja kraljeve družine, saj sama družino in sorodstvene vezi postavljata na prvo mesto, kar sta tudi že večkrat poudarila.Nekdanji predsedniški par naravnost obožuje britansko kraljico, ki jo je Michelle nekoč opisala kot nadvse toplo in prijetno osebo, med enim od njunih obiskov v Veliki Britaniji pa sta se spoprijateljila tudi s princemin. Vsi od naštetih so se medtem znašli na seznamu tistih, ki jih Harry in Meghan vlačita po zobeh, kar se zakoncema Obama zdi vse prej kot primerno. »Samo molim lahko, da bodo nekega dne prišli do sprave, odpuščanja, in da bo prevladala ljubezen. Nič na svetu ni bolj pomembno kot družina,« je Oprahin intervju s Susseškima komentirala Michelle.»Ker je jasno, da bodo stvari šle na slabše, preden se bodo obrnile na bolje, ne želita, da se ju povezuje z nekom, ki se v javnosti tako grdo obnaša do svoje družine. Barack in Harry sta se nekoč odlično razumela, Barack je princu pomagal promovirati njegove igre Invictus, a tega je zdaj konec,« pa je dejal vir blizu nekdanjega ameriškega predsednika.Da si para nista več tako zelo naklonjena, se je začelo šušljati, ko Meghan in Harry nista bila povabljena na zabavo za Barackov 60. rojstni dan. Meghan je medijem pojasnila, da ju ne bo, ker je na isti dan sama praznovala okroglih 40 let, nato pa se je razvedelo, da Susseška sploh nista bila povabljena, kljub temu da se je zabave pri Obami udeležilo mnogo njunih prijateljev, med njimi zakoncain»Meghan je bila najbrž besna kot ris. To je bil velik udarec za njen ego, saj si bolj kot vse želi postati pomembna in slavna. Poglejte samo njeno poroko. Na njej se je trlo zvezd svetovnega formata in mnogi od njih so pozneje povedali, da so bili nad povabilom presenečeni, saj da para sploh niso tako dobro poznali. To je bila promocija. Ve, kako pomembno je v Hollywoodu imeti vplivne prijatelje, a če ne bo previdna, bo kmalu ostala brez njih. Če bi morali izbirati, mislim, da bi velika večina raje stopila na stran Baracka kot Meghan,« pravi vir blizu Susseškima.