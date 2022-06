Ob jubileju kraljice Elizabete zapleti pred katedralo: zgrudila sta se

V Londonu se je v četrtek s tradicionalno vojaško parado začelo slavje ob 70-letnici vladanja britanske kraljice Elizabete II., ki bo trajalo še ves konec tedna. Včeraj so se pred Buckinghamsko palačo zbrale množice več deset tisoč ljudi, danes pa je ob platinastemu jubileju potekalo zahvalno bogoslužje v londonski katedrali svetega Pavla. Velik dogodek je pospremilo nekaj nevšečnosti z vojaki v uniformah, ki so »padali kot muhe«, piše Daily mail. Namreč kar dva sta se zgrudila na stopnicah.

FOTO: Henry Nicholls Reuters

Incident se je zgodili tik preden je princ Charles, ki danes uradno zastopa kraljico, prispel v katedralo na posebno slovesnost. Kot je znano, so včeraj sporočila, da se 96-letna kraljica danes ne bo udeležila jubilejnega bogoslužja, saj je med gledanjem četrtkove parade v Buckinghamski palači občutila nelagodje.

FOTO: Pool Reuters

V Londonu je temperatura danes 20 stopinj in več ur stati v polni vojaški uniformi terja svoj davek. Obema stražarjema, ki sta se onesvestila so pomagali in zdravniško pregledali. Enega pripadnika kraljevega letalskega polka RAF so odpeljali v bolnišnico,medtem ko je pripadnik kraljeve kanadske artelerije stražil še naprej na stopnicah katedrale.

Na slavje sta prišla tudi Williamov mlajši brat Harry s soprogo Meghan Markle in otrokoma, ki sicer živijo v ZDA. FOTO: Henry Nicholls Reuters

Za incident pa je poskrbel tudi britanski premier Boris Johnson, ki je prispel v katedralo s soprogo. Publika ju je izžvižgala, kar je presenetilo tudi komentatorje na televiziji BBC.