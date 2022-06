Kaj se dogaja s kraljico? Vlada zaskrbljenost, odpovedala se je petkovi slovesnosti

Kraljica Elizabeta II. se ne bo udeležila petkovega jubilejnega bogoslužja v katedrali svetega Pavla, saj je med gledanjem četrtkove parade v Buckinghamski palači občutila nelagodje, poroča BBC. Odločitev je bila sprejeta z »velikim zadržkom« po premisleku o »poti in dejavnostih, ki bi jo tam čakale«, so sporočili iz palače.

Zahvala za njenih sedem desetletij vladanja

96-letna monarhinja se je v četrtek dvakrat pojavila na balkonu Buckinghamske palače, spremljali so jo drugi visoki člani kraljeve družine, ki so si ogledali vojaško parado in mahali tisočglavi množici, zbrani pred palačo. Nekaj ur po slovesnosti je palača potrdila, da se kraljica ne bo udeležila petkovega zahvalnega bogoslužja in da je ob tem dejala, da bi se »želela zahvaliti vsem, ki so današnji dan spremenili v tako nepozabno priložnost«.

Maša v katedrali sveta Pavla v središču bo zahvala za njenih sedem desetletij vladanja. Udeležili se je bodo visoki člani kraljeve družine, vključno s princem Charlesom, vojvodinjo Cornwalsko ter vojvodo in vojvodinjo Cambriško, Charles pa bo uradno zastopal kraljico. Pridružila se bosta tudi vojvoda in vojvodinja Sussekška, ki sta za to priložnost priletela iz Kalifornije. To bo njihov prvi skupni kraljevi dogodek, odkar sta princ Harry in Meghan pred dvema letoma zapustila Veliko Britanijo.. Princ Andrew bo odsoten, saj je pozitiven na novi koronavirus.

Naslednji jubilejni dogodek, ki naj bi se ga udeležila kraljica, je sobotni derbi na hipodromu Epsom, ali se bo na teh konjskih dirkah res pojavila, pa še ni jasno.