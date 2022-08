Nokavtiral znano pevko, okrvavljeno odnesli na nosilih

Pevka Marina Radosavljević je bila 4. avgusta žrtev nasilneža. Kot poroča Kurir, naj bi jo pretepel njen nekdanji partner I. T., ki se je menda tudi predal policiji.Vznemirjena pevka se je javila iz bolnišnice in sporočila, da so se družili s prijatelji in prijateljicami, a tudi bivšega je tam videla. Okoli tretje ure je želela domov, kar naenkrat pa je moški razkadil družbo okoli nje in jo nokavtiral. Padla je v nezavest, pogoltnila naj bi tudi jezik, pripoveduje. »Prijateljica je videla kri, jaz pa se bolj malo spomnim, ker sem izgubila zavest.«

Marina je bila tarča nasilnežev letos v začetku leta. Takrat so jo napadli pred nastopom v enem od lokalov. Pevka je takrat povedala: »Vedelo se je, kdaj bom prišla do lokala, saj živim kilometer stran. Močno sem prestrašena, a se trudim trudim biti pogumna. Tu vsakdo pozna vsakogar. Jaz sem majhna riba med temi morskimi psi. Strašno je, da sta me dva moška tako hladnokrvno pretepala, in to komaj nekaj metrov stran od betonskih korit. Lahko bi zadela z glavo obnje in takoj umrla.« Moška sta bila maskirana, tepla sta jo s pendrekom, uporabila pa sta tudi solzivec. Več o tem v članku Zamaskirana moška pred nastopom premlatila znano pevko (FOTO).