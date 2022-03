Zamaskirana moška pred nastopom premlatila znano pevko (FOTO)

Včeraj zvečer je bila pred nastopom v enem od lokalov v Vrnjački Banji pretepena pevka Marina Radosavljević, nekdanja tekmovalka v šovu Zvezde Granda. Eden od domačinov je za srbski Kurir dejal: »Slišali smo, kaj se je zgodilo. Vsi smo v šoku. Ljudje hodijo mimo lokala, gledajo, šepetajo, tako pač to gre, ko se zgodi kak incident. Poznam Marino, pa tudi ženo njenega bivšega. Ona se je z njenim možem na skrivaj videvala, dokler ona tega ni izvedela. Zdi se mi, da sta zaključila že pred pol leta, incident pa se je zgodil zdaj. Ljubosumne ženske so pripravljene na vse ...«

Pevka je potrdila, da je prejela grožnje: »Ravno odhajam na policijo, da pojasnim še dodatne stvari. Povod bi lahko bil bolestno ljubosumje. Mislim, da je to bilo načrtovano. Vedelo se je, kdaj bom prišla do lokala, saj živim kilometer stran. Močno sem prestrašena, a se trudim trudim biti pogumna. Tu vsakdo pozna vsakogar. Jaz sem majhna riba med temi morskimi psi. Strašno je, da sta me dva moška tako hladnokrvno pretepala, in to komaj nekaj metrov stran od betonskih korit. Lahko bi zadela z glavo obnje in takoj umrla.« Moška sta bila maskirana, tepla sta jo s pendrekom, uporabila pa sta tudi solzivec.

Pa je mogoče, da gre za ljubosumje žene njenega bivšega partnerja? »Vse je mogoče, ne morem pa tega trditi.« Pravi tudi, da ni nikomur ni nič dolžna in da niti njej nihče ne dolguje ničesar ...