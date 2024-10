Nogometaš varal nosečo zaročenko, zdaj pa sta spet skupaj? Neymarja in brazilsko vplivnico naj bi združila njuna hči

Eden najbolj priljubljenih nogometašev današnjega časa, 32-letni Brazilec Neymar in 30-letna manekenka Bruna Biancardi naj bi bila ponovno skupaj.

Govorice o njuni spravi krožijo že nekaj časa, natančneje od avgusta, ko je Neymar objavil voščilo za očetovski dan. Nekakšna potrditev je prišla pred nekaj dnevi, ko sta nogometaš Al-Hilala in brazilska vplivnica delila skupne fotografije, na katerih se objemata in poljubljata.

Par se je sicer razšel novembra lani, samo mesec dni po tem, ko je Biancardi rodila njuno hčer Mavie. Razhod so povzročile Neymarjeve nenehne afere, kaplja čez rob pa je bilo spoznanje, da je Brazilec svojo takrat nosečo zaročenko prevaral z drugo brazilsko manekenko Amando Kimberlly.

Otroka dobil tudi z Amando

Zadeva je postala še bolj morbidna, ko so se pojavile novice, da tudi Neymar in Kimberlly pričakujeta otroka, njegovega tretjega. Biancardi očitno ni mogla spregledati te nezvestobe in se je, kot je zdaj razvidno, začasno ločila od očeta svojega otroka.

»To je zasebna zadeva, a ker me pogosto povezujejo z govoricami, dvomi in šalami, vas želim obvestiti, da nisem v zvezi. Sva starša Mavie in to je razlog za najin odnos. Hvala vam,« je takrat v javnem sporočilu zapisala vplivnica.

Po poročanju britanskega Daily Maila je bil 32-letni nogometaš večkrat obtožen, da je varal svoje dekle. Ena od obtožb je vključevala brazilsko zvezdnico na OnlyFans Aline Farias, od katere je Neymar domnevno zahteval gole fotografije. Še prej istega leta so ga opazili, kako zabava z dvema ženskama v španskem nočnem klubu. Junija 2023 je Neymar z javnim opravičilom na Instagramu priznal, da je prevaral Bruno z vplivnico Fernando Campos.

Novico o razhodu nogometaša in manekenke je najprej objavil brazilski časopis Correio Brasiliense, ki je trdil, da je Neymar svoje dekle prevaral kar 92-krat. »Po 92. prevari je zveza med Neymarjem in Bruno Biancardi končana. Pripravljata uradno objavo, a ohranjata prijateljski odnos zaradi svoje hčere Mavie,« je pisalo v članku.

Vendar pa se zdi, da je par svoji ljubezni odločil dati novo priložnost.

Lahko vara pod tremi pogoji

Spomnimo, lani je članek v The New York Post, ki se je skliceval na Em Off, poročal, da naj bi imela brazilska nogometna zvezda in njegova zaročenka precej liberalna pravila v njuni zvezi, kjer nekdanji napadalec PSG-ja brez težav »skoči čez plot«. Neymar in Bruna naj bi se držala treh pravil, ki mu dovoljujejo nezvestobo.

Domnevno lahko Neymar hodi z drugimi dekleti, dokler je pri tem diskreten. Prepovedano mu je biti s prostitutkami, se ljubiti brez zaščite in poljubljati dekleta na usta. Dokler se teh pravil drži, naj bi imel 32-letni nogometaš dovoljenje za spogledovanje in celo intimne odnose z drugimi ženskami.

Neymar in Biancardi, ki sta svojo zvezo javno razkrila aprila 2022, sta novico o nosečnosti objavila leto kasneje na Instagramu. Par po kratkem razhodu poleti 2022 ni veliko razkrival o svojem odnosu, nato pa sta se hitro pobotala.

Neymar ima sicer že 13-letnega sina Davija Lucca da Silva Santosa iz prejšnje zveze s Carolino Dantas.