Njegova smrt še danes ostaja skrivnostna, zadnje besede, ki jih je zapisal v dnevnik, šokirale vse

Heath Ledger je bil priljubljeni hollywoodski igralec, ki je tragično izgubil življenje 22. januarja 2008. Pri komaj 28 letih so ga našli mrtvega v njegovem stanovanju na Manhattnu, ugotovitve obdukcije pa so pokazale, da je umrl zaradi mešanja mamil in zdravil.

Proti koncu življenja je igralec vse bolj padal v depresijo. V tistih zadnjih dneh je bilo igralca mogoče pogosto videti v Brooklynu, kako podnevi tava po ulicah, zvečer pa se je zabaval s puncami, kot sta Lindsay Lohan in Mary-Kate Olsen.

Za seboj je pustil zavidljivo kariero in mnogi menijo, da je bila njegova najboljša vloga Jokerja, ki ga je upodobil v filmu Vitez teme (The Dark Knight). Drugi menijo, da je Heatha uničila prav vloga najslavnejšega negativca. Joker je zelo zahteven in težek filmski lik in vsi igralci, ki so ga doslej imeli priložnost igrati, so se soočili z nekaterimi posledicami pri psihičnem in fizičnem zdravju.

The Dark Knight, ZDA, 2008 FOTO: Press Release

Pisal dnevnik

Da bi se pripravil na vlogo Jokerja, se je Heath odločil biti sam in pisal dnevnik. V svoj dnevnik je zapisal svoja razmišljanja o liku Jokerja in shranil osupljive fotografije, s katerimi je poskušal razumeti, kako deluje Jokerjev um. Dnevnik so našli po njegovi smrti, njegove zadnje besede v dnevniku pa so bile »adijo, adijo«, kar je šokiralo javnost. Prav za vlogo Jokerja je prejel oskarja za najboljšo stransko vlogo, nagrado so posthumno prevzeli njegovi starši in sestra.

Najodmevnejše vloge je odigral v filmih Patriot, Gora Brokeback, Bal smrti … Za vlogo istospolno usmerjenega kavboja v filmu Gora Brokeback je prejel leta 2006 nominacijo za oskarja za najboljšega igralca.

Heathovi starši so bili šokirani, ko so izvedeli, kaj se je zgodilo njihovemu sinu. Njegov oče je namreč za sinovo smrt izvedel prek medijev. Pred nekaj leti je v oddaji Nova Addicted povedal: »Nekako se nam je zdelo, da smo zadnji, ki smo izvedeli. Dobesedno smo prižgali televizijo in najprej smo videli, kako so ven prinesli nosila. To je slika, ki bo vedno ostala z mano. Nisem mogel verjeti.«

Heath Ledger. FOTO: Mario Anzuoni Reuters Pictures