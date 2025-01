Neverjetno, požar se ustavil tik pred vilo Toma Hanksa, vredno 26 milijonov dolarjev

V Los Angelesu je požar za las obšel luksuzno vilo, ki je v lasti znanega igralca Toma Hanksa in njegove žene Rite Wilson. Hiša, vredna kar 26 milijonov dolarjev, je ostala popolnoma nedotaknjena, čeprav je ogenj prišel vse do roba njunega dvorišča.

Medtem ko je njun dom s štirimi spalnicami in petimi kopalnicami ostal nepoškodovan, je vilo na pečini nad njuno hišo požar popolnoma uničil.

Čeprav se Tom in Rita o požaru še nista javno oglasila, je verjetno, da sta morala zapustiti dom zaradi nevarnosti. Njun sin Chet Hanks je delil svoje občutke na družbenih omrežjih in zapisal: »Okolica, kjer sem odraščal, zdaj dobesedno gori do temeljev. Molite za Palisades.«

Fotografija osneta iz zraka FOTO: Josh Edelson Afp

Hiše drugih zvezdnikov niso imele te sreče

Medtem ko je Tomova vila ostala nepoškodovana, so številni drugi znani obrazi utrpeli veliko škodo, poroča index.hr.

Vila igralca Adama Brodyja in njegove žene, igralke Leighton Meester, je v požaru popolnoma zgorela. Dom, vreden 6,5 milijona dolarjev, je bil zajet v plamenih, iz posesti pa se je dvigoval gost dim. Tudi Paris Hilton je delila žalostno novico, da je njen dom na plaži v Malibuu pogorel do tal.

Pomoč prizadetim družinam

Halle Berry FOTO: Andrew Kelly Reuters

Po poročanju maeriških medijev se je igralka Halle Berry takoj odzvala na pobudo svoje kolegice Sharon Stone, ki je pozvala ljudi k donacijam oblačil za družine, ki so zaradi požarov ostale brez vsega. Sharon je v videu povabila vse, naj prinesejo oblačila in dodatke v trgovino COOP, kjer jih lahko brezplačno prevzamejo tisti, ki so izgubili domove.

Halle je hitro delila Sharonin video in napisala: »Pakiram celotno garderobo in jo peljem v COOP! Če živite na območju južne Kalifornije, vas pozivam, da storite enako. To je nekaj, kar lahko naredimo že danes, da pomagamo družinam v stiski. Hvala, Sharon Stone, za tvojo pobudo. Ljubim te, Lady!«

Ta požar je še en opomnik, kako uničujoče so lahko podnebne spremembe in kako pomembna je solidarnost med ljudmi v težkih trenutkih. Številni znani obrazi so stopili skupaj, da bi pomagali tistim, ki so izgubili svoje domove in osebne stvari.