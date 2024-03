Neverjetno, Meghan Markle namerava prodajati tudi to

Nobenega dvoma ni, da Meghan Markle obožuje živali, o čemer priča dejstvo, da imata z možem na svojem posestvu v Montecitu kar nekaj ljubljenčkov, denimo dva psa in kokoši, piše britanski The Mirror.

Svojo ljubezen do teh bitji bo skušala prenesti v posel. Pod pred nedavnim osnovano blagovno znamko American Riviera Orchard bo namreč prodajala tudi hrano, priboljške in preparate za nego živali.

Njen prodajni asortima bo širok, na voljo bo pisana paleta pripomočkov za dom, prehrambnih izdelkov, dekorativnih predmetov, posode.

Prvotni seznam izdelkov, ki jih namerava prodajati pa se je po pisanju časopisa The Sun razširil na pripomočke za nego živali, denimo na šampone za pse in na hrano za ljubljenčke, natančneje semena za kokoši in priboljške za pse.

Na domu v Montecitu imata princ Harry in Meghan kar nekaj kokošk. Pred kratkim sta pod svoje okrilje vzela tudi kokoš Ellen DeGeneres z imenom Sinkie, saj so jo druge živali voditeljice napadale.

Za gesto Sussexov je bila Ellen seveda zelo hvaležna:

»Druge kokoške so se spravljale nad Sinkie, na srečo sta imela prijatelja Harry in Meghan prostor tudi zanjo. Ne vem še, kakšen kraljevi naslov bo dobila,« se je pošalila na instagramu.

Ellen živi v bližini Harryja in Meghan, ki sta lanskega junija kupila dvorec v Montecitu.