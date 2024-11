Ben Affleck in nova ljubezen: ženskam poseben ultimat, o Lopezovi pa ...

»Kljub temu, da je šel po zlu tudi njegov drugi zakon, Ben Affleck ni obupal nad zvezami in ljubeznijo ter je pripravljen znova hoditi na zmenke.«

»Res je, da ne namerava snovati resne zveze, dokler je ločitev še v teku, a to ne pomeni, da se ne bo z nikomer sestajal,« je vir blizu igralca povedal za Daily Mail in dodal, da pa ima za vse dame, ki bi lahko bile kandidate za novo zvezo, poseben ultimat: »Ta je, da ženska, s katero se sestaja, ne pije alkohola.

Zadnji dve leti sta bili za Bena težki, začel se je pobirati, a ena stvar je jasna: po ločitvi avgusta na prvo mesto postavlja treznost.«

Pozornost vzbuja predvsem izjava, da sta bili zadnji leti za igralca in režiserja težki. V času, ko sta bila poročena z Lopezovo, sta se neredko prepirala v javnosti, on je imel vedno namrgoden obraz, o tem se je veliko pisalo in govorilo, vendar latino diva vse namige, da v zakonu škriplje, zanikala.

Nedavno je bil Affleck opažen pred enim od rehabilitacijskih centrov v Kaliforniji, domnevno, da bi dobil potrebno podporo pri bitki z zasvojenostjo.

Affleck se je več let boril z alkoholizmom. Prvič se mu je zoperstavil leta 1997. »Sam sem hotel prenehati. Začel sem obžalovati stvari, ki sem jih počel, ko sem bil opit.

Nesmiselno je biti odvraten in izven nadzora. Sploh, ko človek dojame, da je prizadel veliko oseb in iz sebe naredil norca,« je pripovedoval.

Drugič je rešitev iz alkoholizma iskal leta 2001, na rehabilitaciji bil leta 2017 in 2018.

»Ljudje s kompulzivnim obnašanjem, jaz sem eden od njih, stalno občutijo nelagodje, ki ga hočejo premagati. Skušajo se počutiti bolje ob pijači, hrani, nakupovanju, seksu, igrah na srečo … čemerkoli. In to na koncu zagreni življenje.«

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta po 20 letih znova začela zvezo. Govorilo se je, da je alkoholizem uničil njegov prvi zakon z Jennifer Garner, ki mu je med bojem z njim nudila veliko podpore.

Konec avgusta 2018 se je prav na njeno prigovarjanje zdravil v rehabilitacijskem centru.

Jennifer Lopez je po ločitvi sporočila: »Žal mi je, da sem potrebovala tako dolgo, da sem dojela. In to po nekaj epizodah. Morala bi vedeti prej, sedaj vem. Da sem osvojila lekcijo, sem potrebovala 30 let.«

Pa vendar jo hvali

A ne glede ena vse, kar je bilo med njima, Ben Affleck bivšo ženo kot igralko nedvomno spoštuje. V kina prihaja film, katerega producenta sta Ben Affleck ter njegov prijatelj Matt Damon in kjer igra tudi Jennifer Lopez, Unstoppable:

»Umetniki, ki so delali na njem, so delali z veliko strasti. Billy Goldenberg, Jennifer, Don Cheadle, Jharrel in Bobby Cannavale, vsi so bili zelo predani,« je povedal za Entertainment Tonight Sunday in izpostavil, da je bila Lopezova spektakularna.

Dodal je, da je na film zelo ponosen, saj sta z Mattom verjela v vse ljudi, s katerimi sta sodelovala.

To je sicer bilo prvič, da je Affleck v javnosti po ločitvi govoril o Jennifer in številni so bili presenečeni nad dejstvom, da je imel zanjo le lepe besede.