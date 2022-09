Nekdanji smučarski kralj Svindal zbolel za rakom

Nekdanji norveški smučar Aksel Lund Svindal je na svojem facebook profilu razkril, da je zbolel za rakom na modih.

»Začutil sem, da nekaj ni v redu v mojem telesu. Nisem vedel, kaj je in ali sploh je kaj res narobe. Kljub dvomom sem odšel na zdravniški pregled. Hitro so me premestili v bolnišnico, kjer so se zdravniški sumi potrdili. Rak na modih,« je zapisal dvakratni olimpijski prvak in zmagovalec skupnega seštevka.

Vse se je dogajalo zelo hitro, je dodal Svindal, ki se je za pregled odločil v zgodnjem stadiju bolezni, zato je imelo zdravljenje več možnosti za uspeh. »Zelo sem hvaležen javnemu zdravstvenemu sistemu na Norveškem in se mu zahvaljujem,« je še dodal Svindal in poudaril, da je bil ključen zdravniški pregled ob prvem sumu.

V objavi je zapisal tudi nekaj dejstev, ki jih velja ponoviti: Rak na modih je najpogostejši rak pri moških, starih manj kot 50 let. Zboli lahko tudi moški pri svojih rosnih 20. letih. »Moški se ne pogovarjajo veliko o svojem zdravju oziroma boleznih. Ampak točno to je včasih tisto, kar morate narediti, da izveste pomembne stvari. In pa sprejeti pravilno odločitev, da je treba obiskati zdravnika.« Tudi mi vas lahko skupaj s Svindalom le spodbudimo, da obiščite zdravnika ob prvem sumu, da z vami ni vse v najlepšem redu.