Nekdanji član Parnega valjaka mora za tri leta za zapahe: Vaš zagovor je neresničen!

Nekdanji bobnar Parnega valjaka Dražen Scholz (62) je bil po ponovljenem sojenju na zagrebškem županijskem sodišču ponovno spoznan za krivega za prometno nesrečo leta 2017, ko je umrl pešec Vjeran Dasović.

Ker pa je bilo na ponovljenem sojenju ugotovljeno, da ni vozil pod vplivom alkohola in kokaina, je njegova kazen bistveno nižja.

Scholz je bil namreč na prvem sojenju, ki je potekalo pred zagrebškim občinskim sodiščem, obsojen na štiri leta zapora, a zaradi povzročitve nesreče pod vplivom alkohola in mamil. Zdaj, ko so te kvalifikacije odpadle, je zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti in opustitve pomoči ponesrečencu po nesreči obsojen na tri leta zapora.

Zavrnjen je bil Scholzov zagovor, da ni videl, da je avto trčil v moškega, temveč je le slišal udarec.

S sklonjeno glavo

»To sodišče vas je spoznalo za krive teh dveh kaznivih dejanj,« je sodbo obrazložila predsednica sodnega senata, ki je v ponovljenem postopku obsodil Scholza, sodnica Daniela Kustec. Scholz je v ponedeljek prišel na razglasitev sodbe, ki jo je mirno poslušal s sklonjeno glavo, ne da bi spregovoril eno besedo.

Obtožbo zoper Scholza so spremenili po opravljenem dodatnem izvedenstvu, ki ni moglo z gotovostjo potrditi prejšnjih obtožb, po katerih naj bi imel Scholz v času nesreče v krvi kokain in alkohol, nato pa je državno pravobranilstvo prekvalificiralo obtožnico na milejšo obliko.

Scholza so namreč aretirali osem ur po nesreči, zato ni bilo mogoče z gotovostjo ugotoviti, ali je pred ali po nesreči užival mamila in alkohol, katerega sledi so našli v njegovem urinu.

Zavrnjen pa je bil Scholzov zagovor, da ni videl, da je avto trčil v moškega, temveč da je le slišal udarec. »Vaš zagovor je ocenjen kot neživljenjski, neprepričljiv, neresničen in namenjen odpravljanju kazenske odgovornosti,« je dejala sodnica Scholzu, poroča slobodnadalmacija.hr.

